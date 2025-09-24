उत्तर प्रदेश के बलिया के भाजपा नेता अशोक सिंह और उनके मैकेनिक विकास कुमार की राजस्थान के शाहजहांपुर में हत्या कर दी गई। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह ने नौ लाख के जनरेटर को तीन लाख में बेचने के बहाने उन्हें बुलाया था। बदमाशों ने उन्हें पहले गुरुग्राम और फिर कोटपूतली में घुमाया।

संवाद सहयोगी, जागरण, भिवाड़ी/बल‍िया। उत्तर प्रदेश में बलिया के भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह व उनके बाइक शोरूम के मैकेनिक विकास कुमार की राजस्थान के शाहजहांपुर में आनलाइन ठगी करने वाले गिरोह ने हत्या कर दी। दोनों के शव को जौनायचा खुर्द गांव के अलग-अलग कुएं में फेंक दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शातिर बदमाशों ने दोनों को नौ लाख रुपये की कीमत का जनरेटर तीन लाख रुपये में बेचने के बहाने बुलाया था। इसके बाद दोनों को पहले एक दिन गुरुग्राम और फिर कोटपूतली में घुमाया गया। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। दोनों के लापता होने का पता चलने पर बलिया पुलिस ने लोकेशन ट्रेक कर राजस्थान पुलिस से संपर्क साधा। जिसके बाद मंगलवार की देर शाम दोनों के शव बरामद हो गए। अशोक सिंह के एक भाई आइआरएस और दूसरे पीसीएस अधिकारी हैं।

दरअसल, उत्तर प्रदेश के बलिया में अघैला गांव के रहने वाले 53 वर्षीय अशोक सिंह बजाज बाइक की एजेंसी चलते थे। 16 सितंबर को अशोक सिंह की आनलाइन ठगों से जनरेटर खरीदने की डील हुई थी। नौ लाख रुपये कीमत का जनरेटर उन्हें साढ़े तीन लाख में दिलाने का लालच दिया गया था। इसके बाद अशोक सिंह शोरूम में बतौर मैकेनिक काम करने वाले विकास कुमार के साथ 18 सितंबर को बलिया से राजस्थान के लिए रवाना हो गए।

अशोक सिंह के छोटे भाई आइआरएस अधिकारी निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि वह घर से बिना बताए जयपुर के लिए निकले थे। वह 19 सितंबर को उनसे संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन फोन लगातार स्विच आफ मिला। इसके बाद बलिया थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई।

पहले हरियाणा और कोटपूतली में घुमाया शाहजहांपुर एसएचओ मनोहर लाल मीणा ने बताया कि उत्तर प्रदेश से आने के बाद दोनों को एक-दो दिन तक अलग-अलग क्षेत्रों में घुमाया गया। कभी गुरुग्राम तो कभी कोटपूतली क्षेत्र में ले जाया गया। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने पर बलिया पुलिस को पहले कोटपूतली और बहरोड़ के इलाके में लोकेशन मिली, लेकिन शाहजहांपुर पहुंचने से पहले ही उनका मोबाइल बंद हो गया। ऐसे में शहजहांपुर एरिया में ही बलिया पुलिस के साथ मिलकर सर्चिंग की गई।

मृतक के भाई ने दर्ज कराई रिपोर्ट मृतक अशोक सिंह के भाई आइआरएस अधिकारी निर्भय नारायण सिंह ने रेल भवन नई दिल्ली के पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं दूसरी तरफ बलिया पुलिस ने मोबाइल लोकेशन व अन्य जानकारी के आधार पर शाहजहांपुर पुलिस से संपर्क किया। दोनों टीमों की संयुक्त जांच में गांव सांसेडी और जौनायचा खुर्द सीमा के बीच स्थित दो अलग-अलग कुओं से क्षत-विक्षत हालत में दोनों के शव बरामद कर लिए।