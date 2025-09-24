काशी में छात्राओं ने बनाई 'मोदी रिंग', अनहोनी पर लोकेशन संग पुलिस और परिजन को करेगी अलर्ट

काशी की पांच स्‍कूली छात्राओं ने मोदी रिंग नामक एक विशेष रिंग बनाई है जो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन 112 और परिवार को तुरंत अलर्ट भेजेगी। यह रिंग लोकेशन भी भेजेगी और इसमें एक हाई वोल्टेज पावर सिस्टम भी है जो हमलावर को झटका दे सकता है।

मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी। काशी की पांच छात्राओं ने ऐसी रिंग बनाई जो किसी भी अनहोनी पर लोकेशन के साथ ही तुरंत पुलिस हेल्प लाइन 112 व परिजन को अलर्ट कर देगी। साथ ही इसमें हाईवोल्टेज का पावर भी है, जिसे टच कराने पर सामने वाले को झटका भी देगी।

ये छात्राएं हैं शीतला चिल्ड्रेन सकूल लोहता की। इस टीम में श्रेया, जीविका मौर्या, सौम्या, आरोही, अदिती शामिल हैं। छात्राओं ने बताया कि इस रिंग का नाम मोदी रिंग, स्मार्ट, वूमेन सेफ्टी नाम दिया है। इसके प्रयोग से बच्‍च‍ियां सुरक्ष‍ित ही नहीं रहेंगी बल्‍क‍ि पुल‍िस को भी कानून व्‍यवस्‍था को बनाए रखने में मदद म‍िलेगी। बताया क‍ि छात्राओं की योजना और भी आगे बेहतर उपकरणों को बनाने की है।

अगर कोई छात्रा रात को कोचिंग या अन्य जगहों से घर लौट रही है और किसी अनहोनी का सामना करने पड़े तो, उसमें बने बटम को दबाया जा सकता है। बटम दबाते ही तुरंत पुलिस व परिजनों के पास अलर्ट पहुंच जाएगा। वह भी पूर्ण लोकेशन के साथ। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच कर अनहोनी से बचा लेगी। परिजन भी पहुंच सकते हैं।