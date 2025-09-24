Language
    काशी में छात्राओं ने बनाई 'मोदी रिंग', अनहोनी पर लोकेशन संग पुलिस और परिजन को करेगी अलर्ट

    By Mukesh Chandra Srivastava Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:34 PM (IST)

    काशी की पांच स्‍कूली छात्राओं ने मोदी रिंग नामक एक विशेष रिंग बनाई है जो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन 112 और परिवार को तुरंत अलर्ट भेजेगी। यह रिंग लोकेशन भी भेजेगी और इसमें एक हाई वोल्टेज पावर सिस्टम भी है जो हमलावर को झटका दे सकता है।

    अंगूठी को टच कराने पर सामने वाले को झटका भी देगी।

    मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी। काशी की पांच छात्राओं ने ऐसी रिंग बनाई जो किसी भी अनहोनी पर लोकेशन के साथ ही तुरंत पुलिस हेल्प लाइन 112 व परिजन को अलर्ट कर देगी। साथ ही इसमें हाईवोल्टेज का पावर भी है, जिसे टच कराने पर सामने वाले को झटका भी देगी।

    ये छात्राएं हैं शीतला चिल्ड्रेन सकूल लोहता की। इस टीम में श्रेया, जीविका मौर्या, सौम्या, आरोही, अदिती शामिल हैं। छात्राओं ने बताया कि इस रिंग का नाम मोदी रिंग, स्मार्ट, वूमेन सेफ्टी नाम दिया है। इसके प्रयोग से बच्‍च‍ियां सुरक्ष‍ित ही नहीं रहेंगी बल्‍क‍ि पुल‍िस को भी कानून व्‍यवस्‍था को बनाए रखने में मदद म‍िलेगी। बताया क‍ि छात्राओं की योजना और भी आगे बेहतर उपकरणों को बनाने की है। 

    अगर कोई छात्रा रात को कोचिंग या अन्य जगहों से घर लौट रही है और किसी अनहोनी का सामना करने पड़े तो, उसमें बने बटम को दबाया जा सकता है। बटम दबाते ही तुरंत पुलिस व परिजनों के पास अलर्ट पहुंच जाएगा। वह भी पूर्ण लोकेशन के साथ। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच कर अनहोनी से बचा लेगी। परिजन भी पहुंच सकते हैं।

    देखें वीड‍ि‍यो 

    इस बीच छात्राएं पावर सिस्टम का उपयोग कर सामने वाले को झटका भी दे सकती है। छात्राओं को यह प्रेरणा आपरेशन से मिली है। उनकी इस रिंग चर्चा की विषय हो गई है। इसमें ब्लू टूथ, डिवाइस व कैपेसिटर का उपयोग किया गया है। छात्राओं को इसे तैयार करने में लगभग एक माह का समय लगा। 