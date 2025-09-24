Language
    विंध्यधाम में दारोगा पर दुकान से चुनरी चोरी का आरोप, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप, देखें वीड‍ियो...

    By Anand Mohan Mishra Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:13 PM (IST)

    विंध्यधाम में एक दारोगा पर चुनरी चुराने का आरोप लगने से हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दारोगा को दुकान से चुंदरी लेकर जाते हुए दिखाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुकानदार से संपर्क करने की कोशिश कर रही है।

    इस घटना के बाद लोग पुलिस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन बुधवार को विंध्यवासिनी मंदिर के निकट न्यू वीआइपी रोड पर एक दुकान में एक दारोगा द्वारा चुनरी चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो के प्रसारित होते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चूंकि यह मामला पुलिस से संबंधित है, इसलिए पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच के नाम पर दुकानदार को समझाने में जुट गए हैं।

    कोतवाल वेद पांडेय ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि जिस दुकानदार ने घटना के समय दुकान पर मौजूद था, उसकी रात्रि ड्यूटी होने के कारण वह अभी तक उनसे संपर्क नहीं कर पाया है। वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी की पहचान और उसकी तलाश जारी है।

    इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या सच में एक पुलिसकर्मी इस तरह की हरकत कर सकता है। वीडियो में दारोगा को मोबाइल पर बात करते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद वह दुकान से बाहर निकलते हैं। इस घटना ने पुलिस की छवि पर भी सवाल उठाए हैं।

    स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। लोगों का मानना है कि पुलिस का कार्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि समाज में विश्वास भी स्थापित करना है। ऐसे मामलों में लापरवाही से पुलिस की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है।

    इस घटना के बाद से पुलिस विभाग में भी हलचल मची हुई है। उच्च अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार, यदि दारोगा पर आरोप सिद्ध होते हैं, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

    इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे मंद‍िर क्षेत्र के कारोबार‍ियों को चिंतित कर दिया है। लोग सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं समाज में पुलिस के प्रति अविश्वास को बढ़ाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि पुलिस विभाग इस मामले को गंभीरता से ले और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस को अपनी छवि को सुधारने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।