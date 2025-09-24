वाराणसी में चाचा तीन दिन से कर रहा था अश्लील हरकत, आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार
वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में एक चचेरी बहन ने अपने चाचा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चाचा अनिल पिछले तीन दिनों से उसे अश्लील हरकतों से परेशान कर रहे थे। कैंट पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है।
जागरण संवाददाता वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में चचरे भाई की लड़की ने छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। मामला जब कैंट थाने पहुँचा, तो पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। पीड़िता ने स्वयं चाचा अनिल के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। परिवार में ही इस प्रकार की छेड़खानी का मामला सामने आने के बाद परिजन भी हैरान हैं।
पीड़िता की तहरीर के अनुसार, चाचा अनिल पिछले तीन दिनों से उसे घर में आते-जाते छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों से परेशान कर रहे हैं। आरोप है कि जब घर के अन्य सदस्य अपने काम पर चले जाते हैं और वह अकेली होती है, तब चाचा कभी छत पर तो कभी कमरे में जबरन घुसकर रुपये दिखाकर छेड़खानी करते हैं। इस स्थिति से पीड़िता अत्यंत भयभीत और त्रस्त है।
जब उसने अपने पिता और परिजनों से इस बारे में बात की, तो उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा। लेकिन जब चाचा अनिल को इस शिकायत की जानकारी हुई, तो उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौज की और उन्हें धमकी भी दी। इस प्रकार की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने अंततः कैंट पुलिस को मामले की लिखित तहरीर दी।
कैंट पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चाचा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और उसे आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।
यह घटना समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की गंभीरता को दर्शाती है। ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और समाज में सुरक्षा का माहौल बने। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है।
इस प्रकार की घटनाएँ न केवल पीड़ितों के लिए बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय हैं। हमें मिलकर ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज उठानी होगी और एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना होगा। कैंट पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इस बाबत बताया है कि विवेचना प्रचलित है, आरोपित पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
