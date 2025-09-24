Language
    'मयूरी' ने दहेज में ली कार, लड़का किश्‍तें भरता रहा और शादी की डेट टलती रही, फ‍िर एक द‍िन...

    By shashi prakash singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:13 PM (IST)

    वाराणसी में एक महिला और उसके परिवार पर एक युवक को शादी का झांसा देकर लाखों रुपये और एक गाड़ी ठगने का आरोप लगा है। आकाश चंद्रा नामक युवक ने शिकायत दर्ज कराई है कि मयूरी ने उससे 12.50 लाख रुपये और एक कार की ईएमआई के नाम पर ठगी की फिर शादी से इनकार कर दिया।

    कैंट पुलिस ने अदालत के आदेश पर मयूरी कक्कड़ और परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मयूरी कक्कड़, निवासी खड़खड़ी, हरिद्वार और उसके पिता अनिल कक्कड़ तथा भाई मयूर कक्कड़ के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि इन्होंने आकाश चंद्रा, निवासी नारायणपुर, तरना, शिवपुर को शादी का झांसा देकर लाखों रुपये और एक कार की ईएमआई के नाम पर ठग लिया।

    जानकारी के अनुसार, 2020 में वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से आकाश की मुलाकात मयूरी कक्कड़ से हुई थी। बातचीत बढ़ने पर दोनों ने शादी का निर्णय लिया और उनके परिवार भी इस पर सहमत हो गए। इसी बीच, मयूरी ने अपने पिता की बीमारी का हवाला देते हुए आकाश से 70 हजार रुपये लिए। इसके बाद, अलग-अलग बहानों से मयूरी ने आकाश से लगातार पैसे मांगते हुए लगभग 12.50 लाख रुपये उसके और भाई मयूर के खाते में जमा कराए।

    जुलाई 2022 में, मयूरी और उसके परिवार ने शादी का भरोसा दिलाकर आकाश से निसान मैग्नाइट कार (UK 08 BA 5918) भी ईएमआई पर खरीदवाई, जिसकी मासिक किश्‍तें आकाश ही अदा करता रहा। लेकिन जब भी शादी की बात होती, मयूरी का परिवार टालमटोल करता रहा।

    26 जून 2023 को जब आकाश ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो मयूरी ने साफ इंकार कर दिया। रुपये लौटाने की मांग पर मयूरी, उसके पिता और भाई ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने और झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी। आकाश ने पहले कैंट थाने और फिर पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    न्यायालय के आदेश पर कैंट पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की है। इस मामले में आकाश की शिकायत पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

    यह मामला न केवल धोखाधड़ी का है, बल्कि यह समाज में बढ़ती ठगी की गंभीर प्रवृत्ति को भी उजागर करता है। ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस और न्यायालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। समाज में जागरूकता फैलाना और ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है।

    आकाश की यह कहानी उन युवाओं के लिए एक चेतावनी है जो ऑनलाइन रिश्तों में जल्दबाजी करते हैं। उन्हें चाहिए कि वे सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन-देन से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। इस प्रकार के मामलों में पुलिस की तत्परता और न्यायालय की सक्रियता से ही पीड़ितों को न्याय मिल सकता है।