Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी पर गायिका और पति सहि‍त छह लोग गिरफ्तार, वीडियो यूट्यूब पर किया था अपलोड

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:15 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर मां दुर्गा के बारे में अपशब्द कहने के आरोप में गायिका सरोज सरगम और उसके पति सहि‍त छह लोगों को गिरफ्तार किया है। मड़िहान थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद यह कार्रवाई हुई। महिला ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें दुर्गा मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    मां दुर्गा के बारे में अशब्द शब्दों का प्रयोग करने वाली महिला व उसका पति गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। मां दुर्गा के बारे में अशब्द शब्दों का प्रयोग करने वाली महिला व उसके पति स‍हि‍त छ‍ह लोगों को पुल‍िस को गिरफ्तार कर ल‍िया है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने पर मड़िहान थाने में आरोपितों पर मुकदमा दर्ज क‍िया गया था। हिन्दू सभा की ओर से आक्रोश जताने आरोपितों की गिरफ्तारी की गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीरजापुरम में मां दुर्गा के बारे में अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हुए अपना वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डालने वाली यूट्यूब चैनल की गायिका सरोज सरगम व उसके पति को देर रात पुलिस ने मड़िहान से गिरफ्तार कर लिया।

    बताया गया कि यूट्यूब चैनल में सरोज सरगम नामक महिला द्वारा अपने यूजर अकाउंट यूट्यूब में एक गाने का वीडियो अपलोड किया गया था । जिसमें आराध्य माँ दुर्गा के बारें में अपशब्दों का प्रयोग किया गया । इससे हिन्दू सम्प्रदाय में आक्रोश व्याप्त हो गया । इस मामले में पुलिस ने 19 सितंबर को मड़िहान थाने में तत्काल एफआईआर पंजीकृत करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरु किया।

    इसमें विवेचना में शीघ्रता लाने हेतु सर्विलांस एवं साइबर टीमों को भी नियुक्त किया गया । मंगलवार को पुलिस टीम ने देर रात मुख्य आरोपित सरोज सरगम एवं सह-अभियुक्त उनके पति राममिलन बिन्द को भी गिरफ्तार कर लिया। राममिलन बिन्द के द्वारा ऐसे ऑब्जेक्शनल (आपत्तिजनक) वीडियो का निर्माण तथा निर्देशन किया जाता है।

    सीनियर ऑफिसर्स के डॉयरेक्शन में सर्विलांस टीम इन्वेस्टिगेशन एवं साइबर टीम समग्र साक्ष्यों की जांच कर रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि सरोज सरगम द्वारा करीब-15 बीघे से ज्यादा वन भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था । जिसको संयुक्त टीमों द्वारा मिलकर कब्जा मुक्त कराया गया । इस प्रकरण में संबंधित वन विभाग द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

    गायिका समेत कुल 6 लोग गिरफ्तार भेजा जेल

    मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी और अपशब्द बोलने के मामले में मड़िहान पुलिस ने प्रयागराज के बरौत से गायिका सरोज सरगम व उसके पति राम मिलन बिंद, राकेश यादव, सीताराम, प्रेम प्रचंड और सुरेश को इंस्पेक्टर बालमुकुंद मिश्रा के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

    बीते 19 सितंबर को सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार राय के द्वारा मड़िहान थाने में दुर्गा मां को अपशब्द और गाली देने के मामले में मड़िहान थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मंगलवार को मड़िहान पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश देकर वीडियो में अश्लील अपशब्द बोलने वाले और वीडियो को अपलोड करने वाले साथ में साज मिलाकर चलने वाले सभी लोगों को पुलिस ने धर दबोचा।

    इस वीडियो के यूट्यूब पर अपलोड होने से चारों तरफ आक्रोश फैल रहा था जिसको देखते हुए इंस्पेक्टर बाल मुकुंद मिश्रा के द्वारा तत्काल वीडियो को यूट्यूब से डिलीट करवा दिया गया था और चैनल को बंद करने के लिए यूट्यूब को पत्र भी भेजा गया है जिससे जल्द ही यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर बालमुकुंद मिश्र ने बताया कि हिंदू धर्म को आहत करने वाले इन सभी लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है साथ ही साथ इनको फंडिंग करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है।

    गाय‍िका पर आरोप

    आरोपित गायिका सरोज सरगम पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के लिए तीन सालों से गाती रही हैं। सीतापुर के यादव शक्ति पत्रिका के संपादक व बहुजन नायक महिषासुर पुस्तक के लेखक व नेता राजवीर सिंह यादव से प्रभावित पकड़ से बाहर तीन आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए जनपद की पुलिस रवाना हो गई है। गायिका के विरुद्ध कई थाने में मुकदमे दर्ज हैं। 