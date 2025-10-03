Varanasi Top 10 News 03October 2025 : भारी बारिश संग भरत मिलाप, बारिश में नहीं जला रावण और एनएसजी की मॉक ड्रिल सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
Varanasi top 10 news today शुक्रवार को वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल भर में बारिश के साथ ही धार्मिक आयोजनों का दौर लोगों के बीच खूब चर्चा में रहा। दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन ही नहीं बल्कि भरत मिताप जैसे लक्खा मेले के आयोजनों से भी लोगों का जुड़ाव बना रहा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today: पूर्वांचल में बारिश के साथ ही धार्मिक आयोजनों का दौर लोगों के बीच खूब चर्चा में रहा। दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन ही नहीं बल्कि भरत मिताप जैसे लक्खा मेले के आयोजनों से भी लोगों का जुड़ाव बना रहा।
काशी में भारी बारिश के बीच भावों से भीगा नजर आया 'भरत मिलाप', वाराणसी-दुर्गापुर के लिए सीधी विमान सेवा, पुलिस बैंड ने दी अंतिम विदाई, मंदिर में लाउडस्पीकर तेज बजने को लेकर विवाद, 'गलकर' मरा रावण, वाराणसी में NSG का माक ड्रिल, शतरुद्र प्रकाश ने भरत मिलाप पर की मांग।
इसके साथ ही आजमगढ़ में मस्जिद पर सऊदी अरब का झंडा लगाने से विवाद, बलिया में टेलीग्राम के जरिए 18 लाख की ठगी और चंदौली में पैसे मांगने पर डोसा चाट दुकानदार को पीटा आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
- वाराणसी : नाटी इमली का भरत मिलाप, अवध कुमारों के भ्रातृप्रेम ने गढ़ा आदर्श, विह्वल हुई शिव की काशी। घने बादल और रिमझिम फुहारों के बीच शुक्रवार को सूर्यास्त की किरणें तो नहीं दिखीं, लेकिन निर्धारित समय शाम 5:44 बजे से ठीक पूर्व काशी में त्रेता का पावन क्षण सजीव हो उठा, जब चारों कुमार गले मिले। हजारों नयनों से अश्रुधार बह उठी, जय श्रीराम व हर-हर महादेव के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा। काशी के विश्व प्रसिद्ध लक्खा मेला में परंपरानुसार काशिराज परिवार ने भागीदारी की। वर्तमान प्रतिनिधि अनंत नारायण सिंह भरत मिलाप में शामिल हुए।
- वाराणसी : बाबतपुर- वाराणसी और दुर्गापुर के बीच सीधी विमान सेवा का शुभारंभ 28 अक्टूबर से होने जा रहा है। इस सेवा के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही, विमान सेवा का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और टिकटों की बुकिंग भी प्रारंभ हो चुकी है। इंडिगो एयरलाइंस के अनुसार, विमान संख्या 6E 7504 दोपहर 1:45 बजे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से उड़ान भरकर अपराह्न 3:00 बजे वाराणसी पहुंचेगा।
- वाराणसी : ख्यात शास्त्रीय गायक पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का गुरुवार को निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। ऐन दशहरे के दिन प्रात:काल उन्होंने छाेटी बेटी नम्रता मिश्रा के मीरजापुर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर वाहन से औरंगाबाद स्थित आवास पर लाकर दर्शनार्थ रखा गया। रात में अंतिम यात्रा निकाली गई। मणिकर्णिकाघाट पर अंत्येष्टि की गई। मुखाग्नि पौत्र राहुल मिश्र ने दी। पं. छन्नूलाल मिश्र की चार बेटियां और एक बेटा हैं। पत्नी मनोरमा और एक बेटी संगीता का चार वर्ष पूर्व कोविड के दौरान निधन हो गया था।
- वाराणसी : प्राचीन हनुमान मंदिर में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसमें दो समुदायों के लोग वाद विवाद करने लगे। यह घटना थाना दशाश्वमेध के मदनपुरा स्थित मुस्लिम इलाके में हुई। पुजारी संजय प्रजापति ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने पर आपत्ति जताई है और उनके घर पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। पुजारी के अनुसार, दर्जनों की संख्या में लोगों ने उन्हें घेर लिया और धमकी दी। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय लोग उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
- वाराणसी : देवराज इंद्र के कोप से इस बार जलकर नहीं बल्कि कई जगहों पर गलकर रावण का अंत हुआ। भारी बारिश के कारण रावण कई जगहों पर जलने के लायक नहीं बचा तो कहीं भारी बारिश के बीच रावण आधा अधूरा ही जल सका। जबकि पूर्वांचल में कई जगहों पर मौसम का मिजाज भांप कर आयोजकों ने पहले ही रावण की लंका लगा दी। कई जगहों पर रावण तेज आंधी और बारिश की वजह से गल गया तो कहीं पर प्रतीकात्मक की रावण के हिस्से दहन आया। सोनभद्र में विजयदशमी पर बारिश होने की वजह से कुछ जगहों पर रावण के पुतले को जलाने में दिक्कत आई।
- वाराणसी : शहर में अचानक आतंकी घुसने और उसके बाद शुरू हुए आपरेशन को देखकर शहरवासी अचानक से चौकन्ने और अलर्ट मोड में आ गए। शुक्रवार और शनिवार को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा वाराणसी शहर में आठ स्थानों पर माक ड्रिल किया जा रहा है। यह माक ड्रिल राष्ट्रीय स्तर का है जहां पर आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया। जिसमें सेना के विमान और हेलीकाप्टर का भी उपयोग प्रस्तावित है। वाराणसी एयरपोर्ट से टीम का आवागमन होने के साथ ही शहर के आठ प्रमुख जगहों पर टीम ने एलर्ट के साथ आपरेशन शुरू किया।
- वाराणसी : शहर के नाटीइमली में आयोजित होने वाले पौराणिक-ऐतिहासिक भरत मिलाप को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग शतरुद्र प्रकाश ने की है। उन्होंने एक पत्र जारी कर कहा कि यदि इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल को भविष्य में सुरक्षित रखना है, तो इसके आस-पास अवैध निर्माण, विशेषकर बहुमंजिली इमारतों, पर रोक लगाना आवश्यक है। बताया कि अन्यथा की स्थिति में इस क्षेत्र का मूल स्वरूप संकुचित हो जाएगा, जिससे राम-लक्ष्मण और भारत-शत्रुघ्न के दौड़ते हुए मिलाप का दृश्य सूर्यास्त से पहले ही धूमिल हो जाएगा।
- आजमगढ़ : अतरौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम कड़सरा शिवदास का पुरा स्थित नूरी मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा लगाए जाने का एक विवादास्पद मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर झंडा उतरवाया। गौरव सिंह रघुवंशी द्वारा साझा किए गए वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा लहराया जा रहा था। वीडियो के वायरल होते ही उपनिरीक्षक जफर अयूब अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और झंडे को उतारकर सुरक्षित किया।
- बलिया : कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा आनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का मामला शुक्रवार को सामने आया है। हालपुर गांव निवासी अभिजित सिंह ने यूनी क्लो फाइनेंस'' नाम के एक फर्जी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर 18 लाख गंवा दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पीडित ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह पिछले माह से एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े थे। इस ग्रुप में पैसे को दोगुना करने का लालच देते हुए एक लिंक साझा किया गया था।
- चंदौली : मानस नगर में बदमाशों के तांडव के बाद दुर्गा पूजा कमेटी और दुकानदारों में आक्रोश फैल गया है। दरअसल, बदमाशों ने एक दुकानदार को पैसे मांगने पर बुरी तरह से पीटकर लहूलुहान कर दिया। घटना के अनुसार, मानस नगर में कुछ बदमाशों ने मसाला डोसा और चाट खाने के बाद दुकानदार से पैसे मांगने पर उस पर हमला कर दिया। जब दुकानदार ने पैसे देने से इनकार किया, तो बदमाशों ने उसे तब तक पीटा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। इस घटना में आधा दर्जन बदमाशों ने दो दुकानदार युवकों को पीटा, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई।
