Varanasi top 10 news today शुक्रवार को वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल भर में बार‍िश के साथ ही धार्म‍ि‍क आयोजनों का दौर लोगों के बीच खूब चर्चा में रहा। दुर्गा मूर्त‍ियों का व‍िसर्जन ही नहीं बल्‍क‍ि भरत म‍िताप जैसे लक्‍खा मेले के आयोजनों से भी लोगों का जुड़ाव बना रहा।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today: पूर्वांचल में बार‍िश के साथ ही धार्म‍ि‍क आयोजनों का दौर लोगों के बीच खूब चर्चा में रहा। दुर्गा मूर्त‍ियों का व‍िसर्जन ही नहीं बल्‍क‍ि भरत म‍िताप जैसे लक्‍खा मेले के आयोजनों से भी लोगों का जुड़ाव बना रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

काशी में भारी बारिश के बीच भावों से भीगा नजर आया 'भरत मिलाप', वाराणसी-दुर्गापुर के लिए सीधी विमान सेवा, पुलिस बैंड ने दी अंतिम विदाई, मंदिर में लाउडस्पीकर तेज बजने को लेकर विवाद, 'गलकर' मरा रावण, वाराणसी में NSG का माक ड्रिल, शतरुद्र प्रकाश ने भरत म‍िलाप पर की मांग।

इसके साथ ही आजमगढ़ में मस्जिद पर सऊदी अरब का झंडा लगाने से विवाद, बलि‍या में टेलीग्राम के ज‍र‍िए 18 लाख की ठगी और चंदौली में पैसे मांगने पर डोसा चाट दुकानदार को पीटा आ‍द‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं। क्‍ल‍िक करके पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें - वाराणसी : नाटी इमली का भरत मिलाप, अवध कुमारों के भ्रातृप्रेम ने गढ़ा आदर्श, विह्वल हुई शिव की काशी। घने बादल और रिमझिम फुहारों के बीच शुक्रवार को सूर्यास्त की किरणें तो नहीं दिखीं, लेकिन निर्धारित समय शाम 5:44 बजे से ठीक पूर्व काशी में त्रेता का पावन क्षण सजीव हो उठा, जब चारों कुमार गले मिले। हजारों नयनों से अश्रुधार बह उठी, जय श्रीराम व हर-हर महादेव के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा। काशी के विश्व प्रसिद्ध लक्खा मेला में परंपरानुसार काशिराज परिवार ने भागीदारी की। वर्तमान प्रतिनिधि अनंत नारायण सिंह भरत मिलाप में शामिल हुए।

वाराणसी : देवराज इंद्र के कोप से इस बार जलकर नहीं बल्‍क‍ि कई जगहों पर गलकर रावण का अंत हुआ। भारी बार‍िश के कारण रावण कई जगहों पर जलने के लायक नहीं बचा तो कहीं भारी बार‍िश के बीच रावण आधा अधूरा ही जल सका। जब‍क‍ि पूर्वांचल में कई जगहों पर मौसम का म‍िजाज भांप कर आयोजकों ने पहले ही रावण की लंका लगा दी। कई जगहों पर रावण तेज आंधी और बार‍िश की वजह से गल गया तो कहीं पर प्रतीकात्‍मक की रावण के ह‍िस्‍से दहन आया। सोनभद्र में विजयदशमी पर बारिश होने की वजह से कुछ जगहों पर रावण के पुतले को जलाने में दिक्कत आई। ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें पांचवीं खबर : पूर्वांचल में इंद्रदेव के कोप से 'जलकर' नहीं बल्‍क‍ि 'गलकर' मरा रावण, मुश्‍क‍िल से ही कहीं जल सका रावण