    वाराणसी में हनुमान मंदिर में लाउडस्पीकर तेज बजने को लेकर विवाद, दो समुदाय के लोग भिड़े

    By Pradyuman Pandey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    वाराणसी के प्राचीन हनुमान मंदिर में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर विवाद हो गया। मदनपुरा इलाके में हनुमान चालीसा पाठ पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और पुजारी पर दबाव बनाने का आरोप है। पुजारी संजय प्रजापति के अनुसार उन्हें धमकी दी गई और पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है।

    घटना सीसीटीवी में कैद है और पुलिस जांच कर रही है

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्राचीन हनुमान मंदिर में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसमें दो समुदायों के लोग वाद व‍िवाद करने लगे। यह घटना थाना दशाश्वमेध के मदनपुरा स्थित मुस्लिम इलाके में हुई।

    पुजारी संजय प्रजापति ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने पर आपत्ति जताई है और उनके घर पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। पुजारी के अनुसार, दर्जनों की संख्या में लोगों ने उन्हें घेर लिया और धमकी दी। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय लोग उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

    पुलिस ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इस विवाद ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है और स्थानीय प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है।

    पुजारी संजय प्रजापति ने कहा कि वे अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे और किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि वे इस मामले में उचित कार्रवाई करें ताकि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जा सके।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि वे शांति और सद्भावना के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे इस विवाद को सुलझाने के लिए कदम उठाएं ताकि क्षेत्र में फिर से शांति स्थापित हो सके। स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वे मामले की गंभीरता से लेते हुए जल्द ही उचित कदम उठाएंगे। 

    इस घटना ने धार्मिक सहिष्णुता और समुदायों के बीच संवाद की गंभीर आवश्यकता को उजागर किया है। वाराणसी जैसे ऐतिहासिक शहर में, जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम होता है, ऐसे विवादों का समाधान संवाद और समझदारी से किया जाना चाहिए।