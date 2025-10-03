चंदौली के मानस नगर में बदमाशों ने एक दुकानदार से पैसे मांगने पर उसे बुरी तरह पीटा। इस घटना से दुर्गा पूजा कमेटी और दुकानदारों में आक्रोश है। बदमाशों ने मसाला डोसा और चाट खाने के बाद पैसे न देने पर दुकानदार पर हमला किया। आधा दर्जन बदमाशों ने दो युवकों को पीटा जिससे वे घायल हो गए।

जागरण संवाददाता, चंदौली। मानस नगर में बदमाशों के तांडव के बाद दुर्गा पूजा कमेटी और दुकानदारों में आक्रोश फैल गया है। दरअसल, बदमाशों ने एक दुकानदार को पैसे मांगने पर बुरी तरह से पीटकर लहूलुहान कर दिया। घटना के अनुसार, मानस नगर में कुछ बदमाशों ने मसाला डोसा और चाट खाने के बाद दुकानदार से पैसे मांगने पर उस पर हमला कर दिया। जब दुकानदार ने पैसे देने से इनकार किया, तो बदमाशों ने उसे तब तक पीटा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। इस घटना में आधा दर्जन बदमाशों ने दो दुकानदार युवकों को पीटा, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिटाई के बाद गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को राजकीय महिला चिकित्सालय मुगलसराय में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला अलीनगर थाना क्षेत्र के मानस नगर का है।

दुकानदारों की पिटाई से आक्रोशित दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों ने पंडाल का पट बंद कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। नव युवक दल कमेटी के सदस्यों ने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाएगा।

इस घटना का मुख्य आरोपित दूसरे धर्म का होने के कारण पुलिस भी इस मामले में सतर्कता बरत रही है। पुलिस ने कहा है कि वे मामले की गंभीरता को समझते हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में भय का माहौल पैदा करती हैं। दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक अवसर पर इस प्रकार की हिंसा अस्वीकार्य है। दुकानदारों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

इस घटना ने न केवल दुकानदारों को बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किया है। दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों ने कहा है कि वे इस मामले को लेकर प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके।