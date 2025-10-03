वाराणसी-दुर्गापुर के लिए सीधी विमान सेवा 28 अक्टूबर से, इंडिगो ने शुरू की बुकिंग

वाराणसी और दुर्गापुर के बीच 28 अक्टूबर से सीधी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। इंडिगो एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अनुमति मिल गई है और टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। विमान दोपहर 1.45 बजे दुर्गापुर से उड़ान भरकर 3.00 बजे वाराणसी पहुंचेगा फिर 330 बजे वाराणसी से उड़ान भरकर 435 बजे दुर्गापुर पहुंचेगा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाबतपुर- वाराणसी और दुर्गापुर के बीच सीधी विमान सेवा का शुभारंभ 28 अक्टूबर से होने जा रहा है। इस सेवा के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही, विमान सेवा का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और टिकटों की बुकिंग भी प्रारंभ हो चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंडिगो एयरलाइंस के अनुसार, विमान संख्या 6E 7504 दोपहर 1:45 बजे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से उड़ान भरकर अपराह्न 3:00 बजे वाराणसी पहुंचेगा। इसके बाद, यह विमान 6E 7505 के रूप में 3:30 बजे वाराणसी से उड़ान भरकर 4:35 बजे दुर्गापुर पहुंचेगा। इस विमान सेवा का एकतरफा किराया लगभग 4800 रुपये निर्धारित किया गया है, हालांकि यह फ्लेक्सी फ़ेयर के कारण घट-बढ़ सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि वाराणसी से कोलकाता के लिए पहले से ही विमान सेवाएँ संचालित हो रही हैं, और अब दुर्गापुर के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों ने बताया कि इस नई विमान सेवा के शुरू होने से वाराणसी और दुर्गापुर के बीच व्यापार और पर्यटन में वृद्धि की संभावना है। त्‍योहारी सीजन और नए साल में ग्राहक म‍िलने की उम्‍मीद जताई जा रही है।

इस सेवा के माध्यम से यात्रियों को दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में सुविधा होगी, जिससे न केवल स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटकों के लिए भी यह एक आकर्षक विकल्प साबित होगा। दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, अब वाराणसी के साथ सीधे जुड़ जाएगा, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।

इंडिगो एयरलाइंस ने अपने विंटर शेड्यूल में इस नई सेवा को शामिल किया है, जो यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को समय की बचत होगी और यात्रा का अनुभव भी बेहतर होगा।

इस प्रकार, वाराणसी और दुर्गापुर के बीच सीधी विमान सेवा का शुभारंभ न केवल यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि दोनों शहरों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। यह सेवा निश्चित रूप से यात्रियों के लिए एक नई सुविधा लेकर आएगी और क्षेत्र के विकास में योगदान देगी।