पंडित छन्नूलाल का जनप्रिय गीत "खेलें मसाने में होली दिगंबर..." से पुलिस बैंड ने दी अंतिम विदाई

‘पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन से भारतीय संगीत को अपूरणीय क्षति हुई है। बनारस घराने की इस महान संगीत विभूति ने गायन को नए आयाम दिए। कई अन्य सम्मान के साथ उन्हें पद्मविभूषण से भी अलंकृत किया गया था। मैं उनके प्रियजनों और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।’ - द्रौपदी मुर्मु, राष्ट्रपति

सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पं. छन्नूलाल मिश्र के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वह जीवनपर्यंत भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में अमूल्य योगदान दिया। काशी की परंपराओं और उत्सवों को अपने स्वर और गीतों से समृद्ध किया। मणिकर्णिका घाट पर होने वाली होली हो या सावन की कजरी, उनके संगीत से काशी सदा गुंजायमान होती रहेगी।

मेरा सौभाग्य है कि मुझे कई बार पंडित मिश्रजी से मिलने और उनका स्नेह पाने का अवसर मिला। 2014 के चुनाव में पंडितजी मेरे प्रस्तावक बने थे। काशी के विकास और परंपराओं पर पंडितजी ने कई बार महत्वपूर्ण सुझाव दिए। महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती पर वह हमारे आवास पर पधारे थे, जिसकी स्मृति आज गांधी जयंती के दिन यह संदेश लिखते हुए जीवंत हो गई है। यद्यपि पंडितजी आज सशरीर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन भारत का हर संगीत प्रेमी उनके जीवन से प्रेरणा लेता रहेगा तथा काशी उनके भजनों से उन्हें हर उत्सव में स्मरण करता रहेगा। पंडित जी के स्वजनों की पीड़ा मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है। मेरी प्रार्थना है की कि बाबा विश्वनाथ पंडित छन्नूलाल मिश्र जी को अपने चरणों में स्थान दें और उनके शुभचिंतकों को दुःख की इस घड़ी में संबल प्रदान करें। -नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री