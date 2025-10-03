बलिया के बांसडीह में ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जहाँ एक व्यक्ति ने यूनी क्लो फाइनेंस टेलीग्राम ग्रुप के जरिए 18 लाख रुपये गंवा दिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें पैसे दोगुना करने का लालच दिया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल को जांच सौंपी है।

जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा आनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का मामला शुक्रवार को सामने आया है। हालपुर गांव निवासी अभिजित सिंह ने यूनी क्लो फाइनेंस'' नाम के एक फर्जी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर 18 लाख गंवा दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पीडि‍त ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह पिछले माह से एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े थे। इस ग्रुप में पैसे को दोगुना करने का लालच देते हुए एक लिंक साझा किया गया था। इस लालच में आकर, उन्होंने लिंक के माध्यम से कुल 18 लाख रुपये निवेश कर दिए, लेकिन अब वह टेलीग्राम ग्रुप और संबंधित लिंक अचानक बंद हो गया।

इसके बाद पीड़ित को पता चला कि यह ग्रुप पूरी तरह से फर्जी था और उनके साथ सुनियोजित धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित ने थाना बांसडीह में अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि मेरे साथ जानबूझकर धोखा किया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच के लिए साइबर सेल को स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि लेनदेन और फर्जी ग्रुप चलाने वालों का पता लगाया जा सके।

निवेश धोखाधड़ी का है यह मामला, हो रही जांच बांसडीह के प्रभारी निरीक्षक राकेश उपध्याय ने बताया कि यह एक विशिष्ट ''''निवेश धोखाधड़ी'''' का मामला है, जहां अत्यधिक लाभ का वादा कर लोगों को फंसाते हैं। इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वह इंटरनेट मीडिया या मैसेजिंग प्लेटफार्म पर आने वाले अज्ञात और गैर-पंजीकृत वित्तीय योजनाओं में निवेश करने से पहले उनकी सत्यता की जांच अवश्य करें।

साइबर ठगी से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय साइबर ठगी के बारे में जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और उन्हें नियमित रूप से बदलें। संदिग्ध लिंक्स और ईमेल से बचें। अज्ञात स्रोतों से आए लिंक्स और ईमेल पर क्लिक न करें।