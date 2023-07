ISRO Chandrayaan 3 Mission LIVE: चांद को छूने आज रवाना होगा चंद्रयान-3, इतने बजे होगी लॉन्चिंग

चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन ने कहा कि चंद्रयान-3 निश्चित रूप से भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा और मुझे उम्मीद है कि यह सफल होगा। भारत पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगा।

''Chandrayaan-3 will definitely be a game changer for India and I hope it will be successful. India will become an inspiration to the entire world. Let's wait for the launch and pray for the best...": Nambi Narayanan, Former ISRO Scientist on the launch of Chandrayaan-3