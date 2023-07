Chandrayaan-3 Launch: चंद्रयान की सफलता को ऋषिकेश में हुआ गंगा आरती का आयोजन, महिलाओं ने बनाया इसे खास

Chandrayaan-3 Launch चंद्रयान तीन श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को दोपहर 2.35 बजे लांच किया जाएगा। जिसके लिए ऋषिकेश गंगा आरती ट्रस्ट की गंगा आरती में पूर्णानंद घाट में महिलाओं ने पूजन-अर्चना कर चंद्रयान तीन की सफलता की कामना की गई।

Chandrayaan-3 Launch: चंद्रयान की सफलता को समर्पित महिला गंगा आरती

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : Chandrayaan-3 Launch: ऋषिकेश गंगा आरती ट्रस्ट की गंगा आरती में पूर्णानंद घाट में महिलाओं ने पूजन-अर्चना कर चंद्रयान तीन की सफलता की कामना की। चंद्रयान तीन श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को दोपहर 2.35 बजे लांच किया जाएगा। गंगा तट पर गुरुवार शाम चंद्रयान के सफल लैंडिंग के लिए विशेष गंगा आरती हुई। इस अवसर पर चंद्रयान तीन के चेयरमैन एस सोमनाथ एवं उनकी टीम के दीर्घायु व स्वस्थता की भी कामना मां गंगा से की गई। चांद की सतह पर यान उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत ऋषिकेश गंगा आरती ट्रस्ट के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ज्ञानी ने कहा कि भारत की चंद्रयान तीन की सफलता गौरव गाथा लिखा जाएगा। चंद्रयान मिशन से भारत चांद की सतह पर यान उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। गंगा आरती करने वालों में महिला गंगा आरती में मुख्य डा. ज्योति शर्मा, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष विशाल भट्ट, वंदना, रीता, मंजू, आशा, रेशमा नेगी और गायत्री, गंगा दास आदि शामिल थे। सभी तैयारियां पूरी चंद्रयान-3 को आज यानी 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। भारत की निगाहें इतिहास रचने पर टिकी होंगी। आज दोपहर दो बजकर 35 मिनट पर चंद्रयान-3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से रवाना किया जाएगा। दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी हुई हैं। यहां होगा लॉन्चिंग का लाइव प्रसारण चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव देखा जा सकेगा। इसके अलावा, दूरदर्शन पर भी इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में मिशन की कामयाबी के लिए मन्नत मांगी चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग से पहले इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मिशन की सफलता के लिए गुरुवार को श्रीहरिकोटा के निकट सुल्लुरपेटा में श्री चेंगलम्मा परमेश्वरिनी मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके अलावा, इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम ने गुरुवार सुबह पास के तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में मिशन की कामयाबी के लिए मन्नत मांगी।

