Chandrayaan 3 Launch: चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लोगों से की यह अपील

HighLights चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्चिंग से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसरो और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने आम लोगों से भी एक खास अपील की है।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। PM Modi on ISRO Chandrayaan 3 Mission चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्चिंग से पहले पीएम मोदी का ट्वीट आया है। पीएम ने मिशन के लिए इसरो को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। चंद्रयान-1 को वैश्विक चंद्र मिशनों में एक पथप्रदर्शक माना जाता है, क्योंकि इसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि की है। पीएम ने ट्वीट किया, चंद्रयान-3 मिशन दुनिया भर के 200 से अधिक वैज्ञानिक प्रकाशनों में प्रकाशित हुआ। मैं आप सभी से इस मिशन और अंतरिक्ष, विज्ञान और नवाचार में हमने जो प्रगति की है, उसके बारे में और अधिक जानने का आग्रह करता हूं। इससे आप सभी को बहुत गर्व महसूस होगा। पीएम ने आगे कहा कि चंद्रयान 2 के प्रमुख वैज्ञानिक परिणामों में चंद्र सोडियम के लिए पहला वैश्विक मानचित्र, क्रेटर आकार वितरण पर ज्ञान बढ़ाना, आईआईआरएस उपकरण के साथ चंद्र सतह के पानी की बर्फ का स्पष्ट पता लगाना और बहुत कुछ शामिल है। पीएम ने कहा कि चंद्रयान-1 से पहले तक, चंद्रमा को एक सूखा, भूवैज्ञानिक रूप से निष्क्रिय और निर्जन खगोलीय पिंड माना जाता था। अब, इसे पानी और उप-सतह बर्फ की उपस्थिति के साथ एक गतिशील और भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय निकाय के रूप में देखा जाता है। हो सकता है कि भविष्य में इस पर संभावित रूप से निवास किया जा सके।

