Chandrayaan 3 की लॉन्चिंग पर Akshay Kumar ने शेयर किया पुराना ट्वीट, 'चंद्रयान 2' के फेल होने पर कही थी ये बात

नई दिल्ली, जेएनएन। Akshay Kumar On Chandrayaan 3 Launch: आज देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि कुछ ही घंटों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 'चंद्रयान 3' को लॉन्च करेगा। आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज तक, इस मिशन को लेकर बेहद खुश हैं। साल 2019 में जब 'चंद्रयान 2' का मिशन फेल हुआ था, तब अक्षय कुमार ने 'चंद्रयान 3' की लॉन्चिंग पर बात की थी। अब चूंकि 'चंद्रयान 3' लॉन्च हो रहा है तो अक्षय कुमार ने अपना पुराना ट्वीट फिर से शेयर किया है।

अक्षय कुमार ने 14 जुलाई 2023 को अपने चार साल पुराने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, "अब उठने का समय आ गया है। हमारे सभी वैज्ञानिकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 के लिए एक अरब दिल आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।" साथ ही एक्टर ने इसरो को भी टैग किया है।

And the time has come to rise! Great luck to all our scientists at @isro for #Chandrayaan3. A billion hearts are praying for you. 🙏 https://t.co/Lbcp1ayRwQ