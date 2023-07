ISRO Chandrayaan-3 Launch: मिशन चंद्रयान-3... क्यों, कब, कहां? हर सवाल का जवाब मिलेगा यहां

चंद्रयान-3 की आज लॉन्चिंग होने जा रही है। दोपहर 2 बजकर 35 मिनट पर ये लॉन्च होगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग होगी। ये भारत का तीसरा मिशन मून है। साल 2019 में मिशन चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 को लेकर आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब यहां मिलेगा।

ISRO Chandrayaan-3 Launch: मिशन चंद्रयान-3... क्यों, कब, कहां?

देशवासियों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। चंद्रयान-3 आज उड़ान भरने जा रहा है। दोपहर 2 बजकर 35 मिनट पर हर देशवासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि इसी समय मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च होगा। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से फैट बॉय रॉकेट (एलवीएम3-एम4) चंद्रयान-3 को लेकर उड़ान भरेगा।

Edited By: Manish Negi