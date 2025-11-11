Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ की गर्लफ्रेंड, अजहर कनेक्शन और धमाका... एक क्लिक में पढ़ें दिल्ली ब्लास्ट की पूरी क्रोनोलॉजी

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:24 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने दहशत फैला दी। जांच एनआईए को सौंपी गई है। पुलिस ने कार के रूट का पता लगाया है। धमाके में इस्तेमाल कार कई बार खरीदी-बेची गई। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद गिरफ्तार हुई, जो जैश से जुड़ी है। अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट जारी किया। सुरक्षा के चलते लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।

    prefferd source google
    Hero Image

    पीएम मोदी ने देश को आश्वस्त किया है कि जांच एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। पीएम मोदी ने देश को आश्वस्त किया है कि जांच एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इस हादसे ने लोगों की जिंदगी में जो जख्म दिया है, उसे कभी भरा नहीं जा सकेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस धमाके की जांच एनआईए को सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। पुलिस ने धमाके में इस्तेमाल की गई आई-20 कार की खरीद-बिक्री से लेकर उसके पूरे रूट ट्रेल का भी पता लगा लिया है। फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस ने अधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी कि यह घटना आतंकी वारदात थी।

    Thumbnail (4)

    कई बार खरीदी-बेची गई कार

    धमाके में इस्तेमाल कार गुरुग्राम के शांति नगर के रहने वाले मोहम्मद सलमान की थी। सलमान ने इसे स्पिनी को बेच दिया था और स्पिनी से इसे देवेंद्र नाम के एक शख्स ने खरीदा। सेकेंड हैंड कारों की खरीद बिक्री करने वाले देवेंद्र इसे सचिन को बेचा और कुछ हफ्ते पहले ही पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद ने सचिन से यह कार खरीदी थी। पूरी खबर...

    PTI11_10_2025_000436A_48189693

    लाल बत्ती पर रुकी कार और फिर धमाका

    शाम करीब 7 बजे आई20 कार लाल किले के सामने से गुजरी और लाल बत्ती के पास रुकते ही धमाका हो गया। कार आग का गोला बनकर कई मीटर ऊपर उछली। आस-पास खड़ी गाड़ियां एक झटके में खाक हो गईं। लोगों के चीथड़े उड़ गए और जो बचे, उन्होंने मौत को करीब से देखा। पूरी खबर...

    PTI11_11_2025_000155A_48197371

    लखनऊ की महिला डॉक्टर गिरफ्तार

    ब्लास्ट के बाद लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहीन कथित तौर पर अल-फलाह युनिवर्सिटी की सदस्य है। शाहीन का कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल से करीबी रिश्ता था। मुजम्मिल को उसके फरीदाबाद स्थित दो किराए के कमरे से 2900 किलोग्राम विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूरी खबर...

    PTI11_10_2025_000432B_48189669

    जैश की महिला विंग हेड है शाहीन

    शाहीन शाहिद पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह असल में क्या काम करती थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शाहीन शाहिद भारत में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (JeM) की महिला शाखा स्थापित करने के लिए गुप्त रूप से काम कर रही थीं। पूरी खबर...

    PTI11_11_2025_000034A_48195221

    संदिग्ध की फोटो आई सामने

    धमाके को लेकर एक संदिग्ध की फोटो सामने आई है। प्राथमिक जांच से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि आई-20 कार (HR26CE7674) में केवल उमर ही था, जिसने सुसाइड बम बनकर ब्लास्ट किया। वह जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है। पूरी खबर...

    Thumbnail (3)

    अमेरिकी दूतावास ने जारी किया अलर्ट

    धमाके के बाद अमेरिकी दूतावास ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, '10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में विस्फोट हुआ। कई लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल सका है।' दूतावास ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे लाल किला, चांदनी चौक और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, स्थानीय मीडिया से अपडेट लेते रहें और सतर्क रहें। पूरी खबर...

    PTI11_11_2025_000014B_48194920

    एनआईए को सौंपी गई जांच

    विस्फोट की जांच गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। इस मामले की आगे की जांच अब NIA करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस मामले की समीक्षा के लिए अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। इसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए के डीजी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। पूरी खबर...

    PTI11_10_2025_000436A_48189693

    खौफ में घर लौट गए लोग

    धमाके की खबर मिलते ही चांदनी चौक में घबराहट और डर के साथ अफरातफरी का माहौल देखा गया। दूर-दूर से खरीदारी करने आए लोग खरीदारी बीच में छोड़कर जल्द घर लौटने को निकल गए। इसी तरह, चांदनी चौक के कई बाजारों की दुकानें बंद होने लगी। दुकानदारों के परिवार वालों के साथ ही खरीदारों के उनके अपनों के फोन सलामती को जानने आने लगे। पूरी खबर...

    Thumbnail

    ब्लास्ट के बाद मेट्रो स्टेशन बंद

    सुरक्षा के लिहाज से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। हालांकि, अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से कार्यरत हैं। वहीं, लाल किले के आसपास के सभी बाजार बंद किए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस की हर गतिविधियों पर पैनी नजर है। पूरी खबर...

    Thumbnail (1)

    कांग्रेस ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा

    कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप लगाते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता ने देश भर में हुई कई आतंकी घटनाओं की ओर इशारा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। पूरी खबर...