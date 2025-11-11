Language
    Delhi Blast: क्या था शाहीन का सीक्रेट? प्रोफेसर ने खोले कई राज; पुराने रिकॉर्ड की होगी जांच

    By Narender Sanwariya Edited By: Narender Sanwariya
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:57 PM (IST)

    Delhi  Blast News दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए आत्मघाती बम हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) इस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन शाहिद (Doctor Shahin Shahid Secret) की गिरफ्तारी के बाद कई राज खुल सकते हैं। वहीं, शाहीन के पिता का कहना है कि उनकी बेटी डॉक्टर है और वह गलत काम नहीं कर सकती।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Lal Quila Blast : दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए भीषण विस्फोट के बाद राजधानी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी हो गया है। इस हमले के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां काफी अलर्ट हो गई हैं। फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन शाहिद (Shahin Shahid) की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में लालबाग स्थित उनके आवास और डालीगंज में पुराने घर पर पुलिस का पहरा काफी बढ़ा दिया गया है।

    शाहीन शाहिद का सीक्रेट मिशन

    शाहीन शाहिद पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह असल में क्या काम करती थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शाहीन शाहिद भारत में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (JeM) की महिला शाखा स्थापित करने के लिए गुप्त रूप से काम कर रही थीं।

    शाहीन क्या कर रही थी?

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, शाहीन को हरियाणा के फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटकों की खेप के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली से 45 किलोमीटर दूर हरियाणा के अल-फलाह विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने मीडिया को बताया कि हाल की घटनाओं से अब यह स्पष्ट हो गया है कि शाहीन क्या कर रही थी।

    प्रोफेसर ने खोले कई राज

    प्रोफेसर ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, 'शाहिद का व्यवहार काफी अजीब था। वह बिना किसी को बताए जब मर्जी चली जाती थी। कॉलेज में उससे मिलने कई लोग आते थे। काम को लेकर उसका व्यवहार अक्सर अजीब होता था। मैनेजमेंट को उनके खिलाफ अक्सर शिकायतें की जाती रही हैं। हमें उस पर इस तरह का कभी शक नहीं हुआ।'

    शाहीन के पुराने रिकॉर्ड

    प्रोफेसर ने कहा कि वे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के साथ पूरा सहयोग करेंगे। कॉलेज में कई लोगों ने शाहिद के निजी रिकॉर्ड और उसके पहले कहां-कहां काम किया था, इसकी जांच की मांग की है।

    बता दें कि शाहीन शाहिद को भारत में जैश-ए-मोहम्मद की महिला शाखा का प्रभार सौंपा गया था। जैश-ए-मोहम्मद की महिला शाखा 'जमात-उल-मोमिनात' का नेतृत्व मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करती है।

    शाहीन उसी विश्वविद्यालय में काम करने वाले कश्मीरी डॉक्टर आतंकी मुजम्मिल गनई उर्फ मुसैब के संपर्क में थी। फरीदाबाद में किराए के दो कमरों से 2900 किलोग्राम विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ बरामद होने के बाद गनाई को गिरफ्तार कर लिया गया था।

