    NIA करेगी दिल्ली आतंकी ब्लास्ट की जांच, गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए आतंकी विस्फोट की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) करेगी। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मामले की समीक्षा के लिए उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

    (फोटो सोर्स- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने हुए आतंकी विस्फोट की जांच गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। इस मामले की आगे की जांच अब NIA करेगी।

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यानी मंगलवार को इस मामले की समीक्षा के लिए अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। यह बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। सभी उच्च अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इसके बैठक के बाद ही जांच NIA को सौंपी गई है।

    इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए के डीजी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। वहीं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लिया।

    (समाचार एजेंसी एएनआई इनपुट के साथ) 