दिल्ली ब्लास्ट: प्रियांक खरगे ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा, पीएम मोदी से की जवाबदेही तय करने की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में सोमवार शाम को हुए आतंकी हमले ने देश राजधानी को दहला दिया। इस मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। जहां एक ओर दिल्ली आतंकी हमले की जांच जारी है, तो दूसरी ओर इस मामले में राजनीति भी तेज होते नजर आ रही है।

दरअसल, कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप लगाते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।

प्रियांक खरगे ने उठाए सवाल बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए प्रियांक खरगे ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने देश भर में हुई कई आतंकी घटनाओं की ओर इशारा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। प्रियांक खरगे ने कहा कि देश में इतनी आतंकी घटनाएं हुई, बावजूद इसके पीएम मोदी ने अमित शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

अमित शाह पर प्रियांक खरगे ने साधा निशाना खरगे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमित शाह आजाद भारत के सबसे नाकाबिल गृह मंत्री हैं। देश में और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। दिल्ली, मणिपुर, पहलगाम क्या हमें जवाब मिले है? खरगे ने पूछा कि गृह मंत्री होने के नाते वह चुनावी मंच पर जाकर कहते हैं कि बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है?