    Delhi Blast: सामने आई संदिग्ध की पहली तस्वीर, बदरपुर में एंट्री का वीडियो भी देखिए

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:35 AM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में एक संदिग्ध की तस्वीर सामने आई है। पुलिस के अनुसार, उमर नामक एक व्यक्ति ने आत्मघाती हमला किया, जिसका संबंध जम्मू-कश्मीर से है। धमाके में नौ लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच जारी है और एजेंसियां मामले की तह तक जाने में जुटी हैं।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर एक संदिग्ध की फोटो सामने आई है। प्राथमिक जांच से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि आई-20 कार (HR26CE7674) में केवल उमर ही था, जिसने सुसाइड बम बनकर ब्लास्ट किया। वह जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है।

    पुलिस की जांच के अनुसार, यह कार दो बार बेची गई। अंतिम बार फरीदाबाद के रहने वाले किसी व्यक्ति से 10 दिन पहले उमर ने खरीदी थी। इस ब्लास्ट में फरीदाबाद और पुलवामा कनेक्शन की पुष्टि हो रही है।

    सूत्रों के अनुसार, कार चालक की पहचान डॉ. उमर उ नबी पुत्र नबी भट के रूप में हुई है। उसका जन्म 24 फरवरी 1989 को हुआ था और वह अल-फलाह मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद में कार्यरत था।

    वह मूल रूप से कोइल, पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) का रहने वाला था। वह कथित तौर पर डॉ. आदिल का करीबी सहयोगी था, और दोनों कथित तौर पर एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों पर सक्रिय एक कट्टरपंथी डॉक्टरों के समूह का हिस्सा थे।

    उमर ने श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमडी मेडिसिन की पढ़ाई की। जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम किया, फिर दिल्ली चला गया।

    आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के बीच सोमवार शाम राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी आइ-20 कार में विस्फोट हो गया। इसकी चपेट में आने से आसपास से गुजरने वाली छह गाड़ियों के परखचे उड़ गए और 20 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

    विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 घायलों को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल कश्मीरी गेट स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती है। स्पेशल सेल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के अलावा सभी केंद्रीय एजेंसियां व पुलिस जांच में जुटी है।

    पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पूरे हालात से अवगत कराया। इसके बाद अमित शाह ने पहले लोकनायक अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना, फिर घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया।