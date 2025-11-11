Delhi Blast: आतंकी हमला था लाल किले के पास हुआ धमाका, UAPA में मामला दर्ज; 4 लोगों को हिरासत में लिया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए आतंकी हमले के मामले में गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें