Delhi Blast: आतंकी हमला था लाल किले के पास हुआ धमाका, UAPA में मामला दर्ज; 4 लोगों को हिरासत में लिया
दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के मामले में यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस घटना में नौ लोगों की मौत हो गई है और 20 घायल हैं। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोक नायक अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहाँ घायलों का इलाज चल रहा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए आतंकी हमले के मामले में गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
इस हमले में नौ लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। यह ब्लास्ट एक कार में हुआ था, उस कार का नंबर (HR26CE7674) ये है। इस धमाके में आसपास का इलाका और कई वाहन भी चपेट में आए हैं।
डीसीपी नार्थ ने मीडिया को बताया कि लालकिला ब्लास्ट मामले में यूएपीए और एक्सप्लोसिव एक्ट में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है।
उधर, लोक नायक अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। इमरजेंसी के मुख्य गेट को बंद किया गया है। इसी अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया था।
सोमवार शाम 6:52 बजे हुआ धमाका
- 14 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में धमाका हुआ है। इससे पहले वर्ष 2011 में हाई कोर्ट के गेट के पास हुआ था विस्फोट
- आतंकी वारदात की आशंका
- धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि चार किमी दूर तक आवाज सुनाई दी
- हरियाणा नंबर की जिस आइ-20 कार में धमाका हुआ, वो वार-बार बिकी थी
- घटनास्थल से करीब 250 मीटर दूर तक कारों के पाटर्स जा गिरे
- लाल किला के सामने चांदनी चौक की तरफ कई दुकानों के शीशे टूट गए
- धमाके की तीव्रता और मलवे का स्वरूप दशांता है कि उच्च तीव्रता वाला था विस्फोटक
- इसमें आरडीएक्स का प्रयोग हुआ हो, न कि सामान्य इंधन रिसाब से हुआ विस्फोट
