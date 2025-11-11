दिल्ली में धमाके से पहले बदरपुर बॉर्डर से एंट्री, फिर पार्किंग में 3 घंटे खड़ी रही कार; CCTV में दिखा संदिग्ध
दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध दिखाई दिया है। पुलिस 100 से अधिक क्लिप्स का विश्लेषण कर संदिग्ध के रूट का पता लगाने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि वे मामले की गहराई तक जाएंगे और दोषी को सजा दिलाएंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार शाम राजधानी के लाल किले के पास उच्च तीव्रता वाले विस्फोट में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घटना सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल के पास हुई, जहां एक ह्युंडई i20 कार में धमाका हुआ।
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध की कार को पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश और बाहर निकलते हुए दिखाने वाला सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि उस समय संदिग्ध अकेला था। जांचकर्ता अब दरियागंज की ओर रूट ट्रेस कर रहे हैं और वाहन की पूरी गतिविधि का पता लगाने के लिए 100 से अधिक सीसीटीवी क्लिप्स की जांच कर रहे हैं। जांच के दायरे में घटनास्थल के पास के टोल प्लाजा का फुटेज भी शामिल है।
3 घंटे तक लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी रही कार।
दिल्ली पुलिस ने धमाके के सिलसिले में अवैध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA), विस्फोटक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कोतवाली थाने में UAPA की धारा 16 और 18 तथा विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
लालकिले पार्किंग से निकलती धमाके में इस्तेमाल हुई कार I pic.twitter.com/cnB4F4bkZ4— Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) November 11, 2025
10 मिनट में पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही 10 मिनट के अंदर दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने कहा, "दिल्ली सीपी और स्पेशल ब्रांच इंचार्ज भी मौके पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं की जांच कर रहे हैं और सभी पहलुओं पर गहन जांच करेंगे। नतीजे जनता के सामने रखे जाएंगे।"
दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि विस्फोट उस समय हुआ जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक धीमी गति से चल रही गाड़ी रेड लाइट पर रुकी थी। धमाके के कारण आसपास की कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। एफएसएल और एनआईए की टीमें मौके पर जांच कर रही हैं।
पुलिस अब संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
समाचार एजेंसी ANI के इनपुट के साथ
