Delhi Blast: विस्फोट के बाद दहशत में गुजरा पूरा दिन, बाजारों में पसरा सन्नाटा; भारी फोर्स तैनात

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट के बाद मंगलवार का दिन भी दहशत में गुजरा। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से सूना पड़ा रहा। इस दौरान चप्पे-चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा।

वहीं, सोमवार की शाम को धमाके की दहशत पूरी दिल्ली में दिखाई दी। धमाका स्थल के नजदीक के चांदनी चौक, भागीरथ प्लेस, लाजपत राय, खारी बावली व सदर बाजार के साथ ही कनॉट प्लेस की दुकानें जल्द बंद हो गई। रात्रि नौ बजे तक काफी हद तक सड़कें भी खाली हो गई। हमेशा देर रात तक गुलजार रहने वाले बाजार और सड़कें सोमवार रात्रि को दर्द में थी। लोग सुरक्षा की चिंता लिए घरों को जल्द पहुंच गए।