Delhi Blast: विस्फोट के बाद दहशत में गुजरा पूरा दिन, बाजारों में पसरा सन्नाटा; भारी फोर्स तैनात
दिल्ली में धमाके की खबर से दहशत फैल गई। चांदनी चौक और आसपास के बाजार जल्दी बंद हो गए, और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और धमाके के बाद अपने प्रियजनों की सलामती जानने के लिए फोन करने लगे। खरीदार खरीदारी बीच में छोड़कर घर लौटने लगे।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट के बाद मंगलवार का दिन भी दहशत में गुजरा। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से सूना पड़ा रहा। इस दौरान चप्पे-चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा।
वहीं, सोमवार की शाम को धमाके की दहशत पूरी दिल्ली में दिखाई दी। धमाका स्थल के नजदीक के चांदनी चौक, भागीरथ प्लेस, लाजपत राय, खारी बावली व सदर बाजार के साथ ही कनॉट प्लेस की दुकानें जल्द बंद हो गई। रात्रि नौ बजे तक काफी हद तक सड़कें भी खाली हो गई। हमेशा देर रात तक गुलजार रहने वाले बाजार और सड़कें सोमवार रात्रि को दर्द में थी। लोग सुरक्षा की चिंता लिए घरों को जल्द पहुंच गए।
धमाके के बाद घनघनाने लगे फोन, अपनों के सुरक्षा की चिंता
धमाके की खबर मिलते ही चांदनी चौक में घबराहट और डर के साथ अफरातफरी का माहौल देखा गया। दूर-दूर से खरीदारी करने आए लोग खरीदारी बीच में छोड़कर जल्द घर लौटने को निकल गए।
इसी तरह, चांदनी चौक के कई बाजारों की दुकानें बंद होने लगी। दुकानदारों के परिवार वालों के साथ ही खरीदारों के उनके अपनों के फोन सलामती को जानने आने लगे।
मेट्रो स्टेशन में प्रवेश कर रही खरीदार सरिता ने बताया कि उसे डर है कि कोई और धमाका न हो जाए, इसलिए वह बीच में ही घर के लिए निकल रही है।
