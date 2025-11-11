जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की कॉल डिटेल से खुला दिल्ली ब्लास्ट का राज, उमर ने तारिक के नाम पर लिया था सिम कार्ड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोमवार शाम लाल किला के सामने हरियाणा नंबर की आई-20 कार (HR 26-CE 7674) में हुआ तीव्र क्षमता वाला धमाका आतंकी घटना ही थी। केंद्रीय एजेंसियों व दिल्ली पुलिस द्वारा रातभर की गई गहन जांच के बाद फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस ने अधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी कि यह घटना आतंकी वारदात थी।

केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर गुजरात एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस, फरीदाबाद पुलिस व दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों से पूछताछ, उनके मोबाइलों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड व सीसीटीवी फुटेज की जांच से एजेंसियां काफी हद तक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच गई हैं।

पुलिस ने धमाके में इस्तेमाल की गई आई-20 कार की खरीद-बिक्री से लेकर उसके पूरे रूट ट्रेल का भी पता लगा लिया है। कहर बरपाने वाली यह कार फरीदाबाद से लेकर दिल्ली व जम्मू-कश्मीर के पुलवामा तक कई हाथों में खरीदी व बेची गई। अब तक देश में जितने भी धमाके हुए हैं उनमें इस्तेमाल कारें इसी तरह से कई हाथों खरीदी व बेची गई पाई गई हैं।

वहीं, ऐसे मामलों में आतंकी वारदात से पहले फर्जी नाम व पते से कारों का पंजीकरण भी करवा लेते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए इस तरह किया जाता रहा है, लेकिन लाल किला के सामने धमाके में इस्तेमाल कार का नंबर नहीं बदला गया था।