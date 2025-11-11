Language
    दिल्ली ब्लास्ट पर नया खुलासा: मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी शाहीन, मिला था भारत में महिला ब्रिगेड बनाने का टास्क

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:47 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद, जैश की महिला विंग की हेड डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी से कई खुलासे हुए हैं। वह मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर के संपर्क में थी और उसके कहने पर भारत में महिला आतंक ब्रिगेड बना रही थी। शाहीन जैश के जमात उल मोमिनात संगठन से भी जुड़ी हुई थी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई जैश की महिला विंग हेड डॉ. शाहीन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

    डॉ. शाहीन लखनऊ की रहने वाली है और गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉ. मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड भी है। एक दिन पहले सोमवार को उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया।

    जांच में सामने आया कि डॉ. शाहीन जैश-ए-मोहम्मद के हेड मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर के संपर्क में थी। जांच में यह भी पता चला है कि उसी के इशारे पर भारत में जैश के लिए आतंक की महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी। वह जैश के जमात उल मोमिनात संगठन से जुड़ी हुई थी।

    बताया गया कि लखनऊ की रहने वाली शाहीन फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी में काम करती है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद से की थी। इसी ने अपनी कार में AK-47 छिपाने की इजाजत दी थी। जांच में पता चला कि वह भी इसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थी।

    उधर, दिल्ली पुलिस की टीम अलफलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची है। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही है। क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है।

