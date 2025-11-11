दिल्ली ब्लास्ट पर नया खुलासा: मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी शाहीन, मिला था भारत में महिला ब्रिगेड बनाने का टास्क

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई जैश की महिला विंग हेड डॉ. शाहीन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

डॉ. शाहीन लखनऊ की रहने वाली है और गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉ. मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड भी है। एक दिन पहले सोमवार को उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि डॉ. शाहीन जैश-ए-मोहम्मद के हेड मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर के संपर्क में थी। जांच में यह भी पता चला है कि उसी के इशारे पर भारत में जैश के लिए आतंक की महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी। वह जैश के जमात उल मोमिनात संगठन से जुड़ी हुई थी।