    100 मीटर दूर तक बिखरे लाशों के चीथड़े, हर तरफ दहशत का मंजर; दर्दनाक हैं दिल्ली ब्लास्ट की तस्वीरें

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:50 PM (IST)

    10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हुआ, जिससे दहशत फैल गई। धमाके में नौ लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि आसपास की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की।

    DELHI BLAST (1)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast दिन सोमवार और तारीख 10 नवंबर 2025 की शाम को राजधानी दिल्ली एक बार फिर से दहल उठी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी आई-20 कार (HR26CE7674) में विस्फोट हो गया, धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक के लोग आवाज सुनकर दहल उठे।

    बता दें कि लाल किला के आसपास सोमवार की शाम को भी लोग रोजाना की तरह बाजार और मेट्रो स्टेशन के आसपास आ जा रहे थे, लेकिन किसी अंदाजा नहीं था कि यहां धमाका हो जाएगा। सोमवार को शाम ढलने के बाद जैसे ही घड़ी में 6:52 बजे तो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास तेज धमाका हो गया।

    धमाका होने के बाद लोग कुछ नहीं समझ पाए और वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। धमाके की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के हाथ-पांव फूल गए। इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी।

    वहीं, धमाके की चपेट में आने से आसपास से गुजरने वाली छह गाड़ियों के परखचे उड़ गए और 20 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

    अभी तक की जांच में इस आतंकी हमले में नौ लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है।

    हमले में घायल हुए 19 लोगों को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल कश्मीरी गेट स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती है। स्पेशल सेल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के अलावा सभी केंद्रीय एजेंसियां व पुलिस जांच में जुट गई है।

    पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पूरे हालात से अवगत कराया। इसके बाद अमित शाह ने पहले लोकनायक अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना, फिर घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया।

    दिल्ली में 14 वर्ष पहले हाई कोर्ट के गेट के पास धमाका हुआ था। सोमवार शाम करीब 6:52 बजे आई-20 कार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाल किला के सामने से दरियागंज की तरफ आ रही थी। लाल बत्ती पर कार जैसे ही रुकी, धमाका हो गया और कार आग का गोला बनकर कई मीटर ऊपर हवा में उछलती हुई नीचे गिरी। धमाके की आवाज चार किमी दूर तक सुनी गई।

    आई-20 में सवार तीन लोगों समेत कई कारों, ई-रिक्शा, दोपहिया वाहन समेत पैदल चलने वाले लोग धमाके की चपेट में आ गए। नौ लोगों के चीथड़े उड़ गए। किसी के हाथ, किसी के सिर व किसी के हाथों की अंगुलियां जैसे अंग करीब 100 मीटर दूर तक बिखर गए।