Delhi Blast: अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट किया जारी, ब्लास्ट को लेकर UAPA के तहत मामला दर्ज
दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जांच के आदेश दिए हैं, और दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। विदेशी राजनयिकों ने शोक व्यक्त किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम बड़ा हादसा हुआ। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत और 7 लोग घायल हो गए। घटना सोमवार शाम करीब 7 बजे हुई, जब एक हुंडई i20 कार में अचानक विस्फोट हुआ। धमाके की वजह से आसपास खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं।
गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही दिल्ली क्राइम ब्रांच और स्पेशल ब्रांच की टीमें 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गईं। जांच जारी है और फिलहाल विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
अमेरिकी दूतावास ने जारी किया सुरक्षा अलर्ट
धमाके के बाद अमेरिकी दूतावास ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, “10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में विस्फोट हुआ। कई लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल सका है।”
दूतावास ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे लाल किला, चांदनी चौक और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, स्थानीय मीडिया से अपडेट लेते रहें और सतर्क रहें।
विदेशी दूतावासों ने जताया शोक
धमाके के बाद ब्रिटेन, श्रीलंका, मोरक्को और ऑस्ट्रेलिया के राजनयिकों ने दुख जताया। ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने कहा, “दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।”
श्रीलंका के उच्चायोग ने एक्स पर लिखा, “हम उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।” मोरक्को और ऑस्ट्रेलिया के राजनयिकों ने भी पोस्ट कर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के साथ एकजुटता जताई।
वहीं, दिल्ली पुलिस ने बताया कि कोतवाली पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 16, 18 और विस्फोटक अधिनियम और BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
