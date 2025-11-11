'अभी भारत मुझसे खुश नहीं लेकिन...', ट्रंप ने ट्रेड डील पर किया नया एलान; सर्जियो गोर को राजदूत बनाकर सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
वॉशिंगटन में, राष्ट्रपति ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में शपथ दिलाई। ट्रंप ने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार बताया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी दोस्ती का जिक्र किया। उन्होंने एक नए व्यापार समझौते की भी बात की। राजदूत सर्जियो गोर ने भारत-अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने का संकल्प लिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वॉशिंगटन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि वे सर्जियो पर भरोसा करते हैं कि वह भारत के साथ अमेरिका के रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे।
ट्रंप ने कहा, “भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, यह सबसे बड़ा देश हैजहां 1.5 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहतरीन दोस्ती है और सर्जियो ने इसे और आगे बढ़ाया है क्योंकि वह पहले से ही पीएम मोदी के अच्छे मित्र बन चुके हैं।”
आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी पर जोर
राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि भारत का मध्यम वर्ग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है और यह अमेरिका का अहम आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है, खासकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि सर्जियो गोर का दायित्व होगा कि वे दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करें, निवेश बढ़ाएं, अमेरिकी ऊर्जा निर्यात को प्रोत्साहित करें और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाएं।
'भारत के साथ व्यापार समझौता'
ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत के बीच एक नया निष्पक्ष व्यापार समझौता बनने वाला है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “अभी शायद भारत मुझसे बहुत खुश नहीं है, लेकिन जब यह डील पूरी होगी तो वे हमें फिर से पसंद करेंगे। पहले सौदे काफी अनुचित थे, लेकिन अब हम सभी के लिए एक अच्छा समझौता करने के करीब हैं।”
वहीं, भारत में नियुक्त होने जा रहे नए राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, “यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। राष्ट्रपति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं भारत-अमेरिका संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए पूरी मेहनत करूंगा।”
