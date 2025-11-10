सीनेट ने शटडाउन समाप्त करने की दिशा में उठाया पहला कदम, कई सदस्यों ने जताई नाराजगी 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीनेट ने रविवार को सरकारी शटडाउन समाप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाया। उदारवादी डेमोक्रेट्स के एक समूह ने स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी के विस्तार की गारंटी के बिना आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, इससे उनके गुट के कई सदस्य नाराज हो गए। उनका कहना है कि अमेरिकी चाहते हैं कि वे अपनी लड़ाई जारी रखें। इस बाबत आवश्यक प्रक्रियात्मक बदलावों की श्रृंखला का पहला परीक्षण मतदान हुआ। इसमें सीनेट ने सरकार को वित्तपोषित करने के लिए समझौता विधेयक पारित करने और एक जनवरी को समाप्त होने वाले अफोर्डेबल केयर एक्ट टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने पर बाद में मतदान करने के लिए 60-40 मतों से मतदान किया।

डेमोक्रेट्स के आपत्ति करने पर क्या होगा? बहरहाल, अब यदि डेमोक्रेट्स इस पर आपत्ति करते हैं और प्रक्रिया में देरी करते हैं, तो अंतिम समझौता पारित होने में कई दिन लग सकते हैं। सीनेटरों के समूह ने 40 दिनों के बाद सरकारी शटडाउन को समाप्त करने के लिए मतदान किया जो अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा है।

प्रक्रियागत मतदान में सीनेटरों ने सदन द्वारा पारित विधेयक को आगे बढ़ाया, जिसमें 30 जनवरी तक सरकार को वित्तपोषित करने के लिए संशोधन किया जाएगा तथा इसमें तीन पूर्ण-वर्षीय विनियोग विधेयकों का पैकेज शामिल किया जाएगा। इन सीनेटरों में से चार अपने गृह राज्यों के पूर्व गवर्नर हैं और अगले साल होने वाले मध्यावधि चुनावों में इनमें से कोई भी दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा।

मतदान सुनिश्चित करने की जरूरत पर दिया गया था बल डिक डर्बिन और टिम केन जैसे प्रमुख नेताओं ने इस व्यवधान को समाप्त करने और अफोर्डेबल केयर एक्ट सब्सिडी तथा श्रमिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतदान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। यह समझौता इस बात की गारंटी नहीं देता कि अफोर्डेबल केयर एक्ट सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा, जैसा कि डेमोक्रेट्स लगभग छह हफ्तों से मांग कर रहे हैं। न्यूयार्क के डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने अपने आठ डेमोक्रेटिक सहयोगियों को छोड़कर बाकी सभी के साथ पैकेज को आगे बढ़ाने के खिलाफ मतदान किया।