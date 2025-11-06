'देश के असहाय होने का खतरा', टैरिफ के खिलाफ फैसले पर ट्रंप दूसरे विकल्पों का कर सकते इस्तेमाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी माल पर लगाए गए टैरिफ (आयात शुल्क) के खिलाफ कोई आदेश दिया तो अमेरिका असहाय हो जाएगा। देश को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए उनके पास कई विकल्प हैं और वह देशहित में उनका इस्तेमाल करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद भारत सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के माल पर टैरिफ लगाया है। इससे अमेरिका का कारोबार भी प्रभावित हुआ है और वहां पर विदेशी वस्तुएं महंगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछे कई सवाल सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने शुल्क लगाने के अधिकार और उसकी सीमा को लेकर कई सवाल पूछे थे। जानकारों का मानना है कि टैरिफ आरोपण के खिलाफ फैसला आने पर ट्रंप नई तारीख से टैरिफ लागू करने का दोबारा आदेश दे सकते हैं।

'पूरी तरह से टैरिफ खत्म होना बेहद मुश्किल' जार्जटाउन में व्यापारिक कानूनों के प्रोफेसर कैथलीन क्लाउसेन का कहना है कि पूरी तरह से टैरिफ खत्म होना बहुत मुश्किल है। हां, टैरिफ का पुनरीक्षण हो सकता है और उसके लिए कई तरह की श्रेणी बन सकती हैं।

ट्रंप ने किया अब आठ विमान गिराए जाने का दावा वहीं, ट्रंप के भारत को लेकर मनमाने दावे जारी हैं। ट्रंप का ताजा दावा मई में भारत-पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान आठ लड़ाकू विमान गिराए जाने को लेकर है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ये विमान किसके थे। मियामी में अमेरिका बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जवाबी हमले के शिकार हुए लड़ाकू विमानों की संख्या आठ बताई जबकि इससे पहले के दावों में वह यह संख्या सात बताते थे।

उन्होंने कहा, पाकिस्तान और भारत..दोनों के साथ व्यापार समझौता करने के लिए वार्ता चल रही थी। तभी पता चला कि दोनों देश युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। शुरुआती संघर्ष में सात विमान गिराए जा चुके थे, हमले में आठवां विमान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और अंतत: वह भी नष्ट हो गया।