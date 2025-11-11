दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन और बाजार बंद; चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर
दिल्ली में धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन और बाजार को बंद कर दिया गया है। पुलिस पूरी दिल्ली में कड़ी निगरानी रख रही है और चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और पूरे इलाके में सुरक्षा जांच चल रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के लिहाज से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। हालांकि, अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से कार्यरत हैं।
वहीं, लाल किले के आसपास के सभी बाजार बंद किए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस की हर गतिविधियों पर पैनी नजर है।
उधर, यमुनापार में निगम की पार्किंग में वाहन खड़ा करने से पहले जांच नहीं होती थी। लेकिन लाल किले पर हुए ब्लास्ट के बाद निगम की पार्किंग में वाहनों की जांच के बाद पार्किंग करवाई जा रही है।
बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके में नौ लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस ने की है, जबकि इस आतंकी हमले में 20 लोग घायल हुए हैं। जिस कार में यह ब्लास्ट हुआ था, उस कार का नंबर (HR26CE7674) है।
