जिस i-20 कार से दहली दिल्ली, वो उमर के पास कैसे पहुंची; पढ़ें इस गाड़ी की पूरी कहानी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast दिल्ली में लाल किले पास जिस आई-20 कार में ब्लास्ट हुआ, उसकी बिक्री की चेन का पता लग गया है। गुरुग्राम के शांति नगर के रहने वाले मोहम्मद सलमान की यह कार (HR26CE7674) थी, जिसने मार्च महीने में स्पेनी कंपनी को कार बेच दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद स्पेनी कंपनी से यह कार ओखला के रहने वाले देवेंद्र ने खरीदी थी। देवेंद्र सेकेंड हैंड कार डीलर है। उसने फरीदाबाद के ही रहने वाले सोनू उर्फ सचिन को कार बेच दी थी। उसने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेच दी थी। कार के कुछ दस्तावेज का इशू होने के कारण उसने पुलवामा के ही रहने वाले अपने साथी डॉक्टर उमर को कार नहीं बेच पाया लेकिन, उसे कार सौंप दी थी।