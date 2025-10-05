Varanasi top 10 news today वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में रव‍िवार को कई खबरें चर्चा में रहीं। इस दौरान वाराणसी में सीएम और राज्‍यपाल का दौरा ही नहीं बल्‍क‍ि सपाइयों का सीवर के पानी को लेकर प्रदर्शन भी चर्चा में बना रहा। जबकि‍ नाव‍िकों का प्रदर्शन भी शहर की बड़ी गत‍िव‍िध‍ि रही।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में रव‍िवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। इस दौरान वाराणसी में सीएम और राज्‍यपाल का दौरा ही नहीं बल्‍क‍ि सपाइयों का सीवर के पानी को लेकर प्रदर्शन भी चर्चा में बना रहा।

बनारस की खबरों में दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को काशी आएंगे सीएम योगी, तीन दिन काशी में रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीवर में बैठकर स्नान और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन, वाराणसी में अवैध नौका संचालन के खिलाफ नाविकों का प्रदर्शन, ब‍िना ज्‍योत‍िषी स्वयं जान सकेंगे व्रत पर्वों का मुहूर्त आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

इसके अलावा पूर्वांचल की खबरों में अमेरिकी टैरिफ से भदोही का कालीन उद्योग संकट में, जौनपुर में रोडवेज चालक की लापरवाही से टूटा बूम, बल‍िया में ससुर से पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने की मासूम बच्चे की हत्या, आजमगढ़ की सैन्य अफसर बेटी स्वाति पहुंचीं माउंट लामो घाटी, मीरजापुर में लूट के दो इनामी बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

भदोही : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद कालीन उद्योग की स्थिति गंभीर हो गई है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, उद्योग का पहिया लगभग थम सा गया है। कुछ कंपनियाँ भले ही सीमित मात्रा में उत्पादन कर रही हैं, लेकिन अधिकांश कंपनियों के शटर बंद हो चुके हैं। बुनकरों और मजदूरों के समक्ष एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। सात अगस्त को 25 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के बाद, निर्यातकों ने घाटा सहते हुए 21 अगस्त तक लगभग एक हजार करोड़ रुपये के माल का शिपमेंट किया था। ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें पांचवीं खबर : अमेरिकी टैरिफ से भदोही का कालीन उद्योग संकट में, कालीन मेले पर टिकी उम्मीदें