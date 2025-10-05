Varanasi Top 10 News 5 October 2025 : काशी में सीएम और राज्यपाल, नाविकों का प्रदर्शन और स्वाति पहुंचीं माउंट लामो घाटी सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
Varanasi top 10 news today वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल में रविवार को कई खबरें चर्चा में रहीं। इस दौरान वाराणसी में सीएम और राज्यपाल का दौरा ही नहीं बल्कि सपाइयों का सीवर के पानी को लेकर प्रदर्शन भी चर्चा में बना रहा। जबकि नाविकों का प्रदर्शन भी शहर की बड़ी गतिविधि रही।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल में रविवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। इस दौरान वाराणसी में सीएम और राज्यपाल का दौरा ही नहीं बल्कि सपाइयों का सीवर के पानी को लेकर प्रदर्शन भी चर्चा में बना रहा।
बनारस की खबरों में दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को काशी आएंगे सीएम योगी, तीन दिन काशी में रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीवर में बैठकर स्नान और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन, वाराणसी में अवैध नौका संचालन के खिलाफ नाविकों का प्रदर्शन, बिना ज्योतिषी स्वयं जान सकेंगे व्रत पर्वों का मुहूर्त आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
इसके अलावा पूर्वांचल की खबरों में अमेरिकी टैरिफ से भदोही का कालीन उद्योग संकट में, जौनपुर में रोडवेज चालक की लापरवाही से टूटा बूम, बलिया में ससुर से पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने की मासूम बच्चे की हत्या, आजमगढ़ की सैन्य अफसर बेटी स्वाति पहुंचीं माउंट लामो घाटी, मीरजापुर में लूट के दो इनामी बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
- वाराणसी : चांदपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान (इरी) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (आईसार्क) में "डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) कॉन्क्लेव-2025" विषय पर तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यूपी कृषि विभाग की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर इसके दूसरे दिन विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष सत्र का उद्घाटन लगभग 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस सत्र में राज्य के कृषि नेतृत्व की ऐतिहासिक भूमिका एवं वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश को “वैश्विक खाद्य भंडार” आपूर्तिकर्ता की दृष्टि पर चर्चा होगी ।
- वाराणसी : प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार को काशी आ रही हैं। इस दौरान वह जौनपुर, आजमगढ़, बलिया में स्थित पांच विश्वविद्यालयों में आयोजित दीक्षा समारोह में भाग लेंगी। राज्यपाल छह अक्टूबर को सुबह 10 बजे जौनपुर स्थित वीबीपी पूर्वांचल विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगी। वहां दीक्षा समारोह में भाग लेंगी। दीक्षा समारोह के बाद वह एक बजे के करीब पुलिस लाइन हेलीपैड वाराणसी पहुंचेंगी।
- वाराणसी : संत रविदास जन्मस्थान सीर गोवर्धनपुर मंदिर से रमना मुख्य मार्ग की जर्जर स्थिति और जलजमाव के कारण क्षेत्र के निवासियों ने एक बार फिर से अमन यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने थाली बजाते हुए सीवर में बैठकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। सपा नेता अमन यादव ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे नगर निगम के समक्ष भूख हड़ताल करेंगे।
- वाराणसी : नाविक समाज के अध्यक्ष प्रमोद माझी के आमरण अनशन के कारण रविवार की दोपहर उनकी स्थिति गंभीर हो गई। उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही घाट के सभी नाविक एकत्रित हो गए और विरोध जताया। तेलियानाला घाट के नाविक राकेश साहनी बबलू ने बताया कि नथ्थू केवट नामक व्यक्ति, जो माझी के परिवार का भरण-पोषण करता है, नगर निगम से लाइसेंस लेकर अवैध रूप से नौका संचालन करना चाहता है। इसके खिलाफ बनारस के नाविक समाज ने कई बार नगर निगम और प्रशासन को शिकायत की है।
- भदोही : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद कालीन उद्योग की स्थिति गंभीर हो गई है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, उद्योग का पहिया लगभग थम सा गया है। कुछ कंपनियाँ भले ही सीमित मात्रा में उत्पादन कर रही हैं, लेकिन अधिकांश कंपनियों के शटर बंद हो चुके हैं। बुनकरों और मजदूरों के समक्ष एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। सात अगस्त को 25 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के बाद, निर्यातकों ने घाटा सहते हुए 21 अगस्त तक लगभग एक हजार करोड़ रुपये के माल का शिपमेंट किया था।
- वाराणसी : अब किसी व्रत पर्व के लिए आपको किसी विद्वान ज्योतिषी की राह नहीं देखनी, पता नहीं पूछना। आप स्वयं पंचांग देखकर व्रत-पर्वों की तिथि व मुहूर्त का पता लगा सकते हैं। जन सामान्य स्वयं पंचांग देखकर मुहूर्त का ज्ञान कर सकें, इसके लिए बीड़ा उठाया है काशी के दशाश्वमेध स्थित शास्त्रार्थ संस्कृत महाविद्यालय ने। महाविद्यालय ने आमजन को आसानी से पंचांग देखने की विधि सिखाने का निर्णय लिया है। इसके लिए महाविद्यालय में पांच दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का पहला चरण नौ अक्टूबर गुरुवार से आरंभ होगा।
- जौनपुर : जफराबाद स्थित जगदीशपुर रेलवे क्रासिंग पर रविवार सुबह सात बजटकर दस मिनट पर रोडवेज बस व ट्रक चालकों की मनमानी से रेलवे फाटक का बूम टूट गया। इससे वाराणसी से लखनऊ की तरफ से आ रही मालगाड़ी ट्रैक पर तकरीबन दस मिनट खड़ी रही। मालगाड़ी को करीब देखा सहमे बस के यात्री उतर कर भागने लगे। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रचलित हो रहा है।
- बलिया : ससुर से पत्नी के अवैध संबंधों के शक में पति ने नशे की हालत में होकर अपने एक वर्षीय मासूम बच्चे की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मृत बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बलिया भेज दिया। जबकि मां के तहरीर पर पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना बैरिया थाना क्षेत्र के सुरेमनपुर गांव की है जहां रविवार की सुबह लगभग 5:30 बजे घर में अकेले सो रहे बच्चे की उसके पिता ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी।
- आजमगढ : भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) की 11 वीरांगना अधिकारियों की टीम में शामिल जनपद के सेठवल निवासी मेजर स्वाति राय माउंट लामो आरोहणी फतह दल में शामिल रहीं। सेठवल गांव के सेना से सेवानिवृत्त श्यामू राय की पुत्री स्वाति राय भारतीय सैन्य नर्सिंग में कार्यरत है।हाल ही में गठित टीम ने इतिहास रच दिया है। अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और उच्च मनोबल के साथ इस दल ने याबत तोक्पो घाटी की उस सर्वोच्च चोटी पर विजय प्राप्त की, जो आज तक मानव कदमों से अछूती रही।
- मीरजापुर : कछवां के बरैनी स्थित जगतानंद आश्रम के पास रविवार की दोपहर तीन बजे पुलिस व लूट के दो इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली जा लगी और वे घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायल सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार करके सीएचसी कछवां भेजा। जहां से चिकित्सक ने दोनों घायल बदमाशों मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। इनके पास से 315 बोर दो तमंचा, तीन कारतूस, दो बाइक व लूट के 35 हजार रुपये बरामद हुए है। तीनों बदमाशों को जेल भेजा जाएगा।
