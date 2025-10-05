Language
    तीन दिन काशी में रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, पांच विश्वविद्यालयों के दीक्षा समारोह में कुलाधिपति के रूप में लेंगी भाग

    By Ashok Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:43 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तीन दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रही हैं। वह जौनपुर आजमगढ़ और बलिया के विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोहों में भाग लेंगी। वाराणसी में वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट वितरित करेंगी और एचपीवी टीकाकृत लड़कियों को प्रमाण पत्र देंगी। इसके अतिरिक्त वह काशी विद्यापीठ और संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों में भी शामिल होंगी।

    तीन दिन काशी में रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार को काशी आ रही हैं। इस दौरान वह जौनपुर, आजमगढ़, बलिया में स्थित पांच विश्वविद्यालयों में आयोजित दीक्षा समारोह में भाग लेंगी।

    राज्यपाल छह अक्टूबर को सुबह 10 बजे जौनपुर स्थित वीबीपी पूर्वांचल विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगी। वहां दीक्षा समारोह में भाग लेंगी। दीक्षा समारोह के बाद वह एक बजे के करीब पुलिस लाइन हेलीपैड वाराणसी पहुंचेंगी।

    इसके बाद दोपहर तीन बजे आयुक्त सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट वितरण करेंगी। साथ ही एचपीवी वैक्सीनेट लड़कियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगी। रात्रि विश्राम के बाद वह अगले दिन सुबह नौ बजे पुलिस लाइन हेलीपैड से साढ़े नौ बजे आजमगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगी। वहां वह सुहेलदेव विश्वविद्यालय में दीक्षा समारोह और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भाग लेंगी।

    इसके बाद वह दोपहर ढाई बजे बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में भाग लेंगी। वह बांसडीह भी जाएंगी। इसके बाद वह सडक मार्ग से लाैटकर रात नौ बजे वाराणसी आएंगी। रात्रि विश्राम कर अगले दिन आठ अक्टूबर को सुबह 10 बजे रुद्राक्ष में आयोजित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षा समारोह में भाग लेंगी। इसी दिन तीन बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में भाग लेंगी। वह शाम को बाबतपुर एयरपोर्ट से वापस लखनऊ चली जाएंगी।