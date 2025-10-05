तीन दिन काशी में रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, पांच विश्वविद्यालयों के दीक्षा समारोह में कुलाधिपति के रूप में लेंगी भाग

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार को काशी आ रही हैं। इस दौरान वह जौनपुर, आजमगढ़, बलिया में स्थित पांच विश्वविद्यालयों में आयोजित दीक्षा समारोह में भाग लेंगी।

राज्यपाल छह अक्टूबर को सुबह 10 बजे जौनपुर स्थित वीबीपी पूर्वांचल विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगी। वहां दीक्षा समारोह में भाग लेंगी। दीक्षा समारोह के बाद वह एक बजे के करीब पुलिस लाइन हेलीपैड वाराणसी पहुंचेंगी।

इसके बाद दोपहर तीन बजे आयुक्त सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट वितरण करेंगी। साथ ही एचपीवी वैक्सीनेट लड़कियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगी। रात्रि विश्राम के बाद वह अगले दिन सुबह नौ बजे पुलिस लाइन हेलीपैड से साढ़े नौ बजे आजमगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगी। वहां वह सुहेलदेव विश्वविद्यालय में दीक्षा समारोह और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भाग लेंगी।