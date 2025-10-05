जौनपुर में रोडवेज चालक की लापरवाही से टूटा बूम, देर तक खड़ी रही मालगाड़ी
जौनपुर के जफराबाद में जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग पर रोडवेज बस और ट्रक चालकों की लापरवाही से रेलवे फाटक का बूम टूट गया। घटना के चलते वाराणसी-लखनऊ रूट पर मालगाड़ी दस मिनट तक रुकी रही जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई और वे बस से उतरकर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक ने जल्दबाजी दिखाई जबकि स्टेशन अधीक्षक ने व्हील एक्सल टूटने को घटना का कारण बताया है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। जफराबाद स्थित जगदीशपुर रेलवे क्रासिंग पर रविवार सुबह सात बजटकर दस मिनट पर रोडवेज बस व ट्रक चालकों की मनमानी से रेलवे फाटक का बूम टूट गया। इससे वाराणसी से लखनऊ की तरफ से आ रही मालगाड़ी ट्रैक पर तकरीबन दस मिनट खड़ी रही।
मालगाड़ी को करीब देखा सहमे बस के यात्री उतर कर भागने लगे। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रचलित हो रहा है।
बस वाराणसी से जौनपुर की तरफ जा रही थी। उसी समय वाराणसी से लखनऊ की तरफ जा रही मालगाड़ी को पार कराने के लिए गेटमैन अवनीश यादव फाटक बंद कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रोडवेज बस चालक ने जल्दबाजी में बस को क्रासिंग के दोनों बूम के बीच में घुसा दिया।
इसके अलावा वाराणसी की तरफ से आ रहे एक ट्रक दूसरी तरफ के गिर रहे बूम को टक्कर मार कर निकल गया। बूम गिरने के बाद बस दोनों क्रासिंग के बीच में फंस गई। उधर, मालगाड़ी काफी नजदीक आते देख बस में सवार यात्री घबरा कर नीचे उतर गए। बस को क्रासिंग से पार कराने के बाद मालगाड़ी को रवाना किया गया।
स्टेशन अधीक्षक जफराबाद सुनील कुमार ने कहा कि इसमे बस अथवा ट्रक चालक की कोई गलती नहीं है। गेट को बंद करने के दौरान व्हील एक्सल टूट जाने से यह घटना हुई। सिग्नल रेड होने की वजह से मालगाड़ी पहले ही रूक गई थी। खामी को दुरुस्त कराने के बाद मालगाड़ी को रवाना कर दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।