    बल‍िया में ससुर से पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने की मासूम बच्चे की हत्या

    By Mahendra Dubey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:13 PM (IST)

    बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। नशे में धुत एक पिता ने अपने 1 वर्षीय मासूम बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पत्नी को अपने ससुर के साथ अवैध संबंध होने का शक था। पुलिस ने मां की तहरीर पर मामला दर्ज कर प‍त‍ि को गिरफ्तार कर लिया है।

    प‍िता ने मासूम बच्चे की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी।

    जागरण संवाददाता, बलिया। ससुर से पत्नी के अवैध संबंधों के शक में पति ने नशे की हालत में होकर अपने एक वर्षीय मासूम बच्चे की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मृत बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बलिया भेज दिया। जबकि मां के तहरीर पर पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

    घटना बैरिया थाना क्षेत्र के सुरेमनपुर गांव की है जहां रविवार की सुबह लगभग 5:30 बजे घर में अकेले सो रहे बच्चे की उसके पिता ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। वही बगल में मृतक की 3 वर्षीय बहन अनन्या सब कुछ देख रही थी जिसमें पुलिस के सामने पिता द्वारा अपने भाई की हत्या किए जाने की बात कहीं।

    सुरेमनपुर निवासी रुपेश तिवारी पुत्र कमलेश तिवारी की शादी रीना तिवारी निवासी सूर्यभानपुर थाना दोकटी से 4 वर्ष पहले हुई थी। रुपेश के पिता कमलेश तिवारी बाढ़ खंड के कर्मचारी है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक-ठाक चला किंतु, रुपेश तिवारी को अपनी पत्नी रीना तिवारी का अपने पिता कमलेश तिवारी से अवैध संबंध का शक हो गया था। जिसको लेकर अक्सर घर में कलह व मारपीट होता रहता था।

    शनिवार की देर शाम नशे की हालत में रुपेश तिवारी अपने घर आया और अपनी पत्नी रीना तिवारी व पिता कमलेश तिवारी को मारने पीटने लगा दोनों लोग घर से भाग कर पड़ोस के एक दरवाजे पर जाकर जान बचाई।

    तीन वर्षीय बेटी अनन्या व 1 साल का मासूम कीनू घर में ही रह गया जहां रविवार की सुबह रुपेश तिवारी ने अपने बच्चे की हत्या कर दी। जब सुबह पत्नी व ससुर पड़ोसियों के साथ घर लौटे तो बच्चा खून से लथपथ था जिसे उठाकर वह अस्पताल लेकर के भागी किंतु वह रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

    पत्नी रीना तिवारी के तहरीर पर पुलिस ने पति रुपेश तिवारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर बच्चे का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बिना समय गंवाए आरोपी रुपेश तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

    क्षेत्राधिकारी बैरिया मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि एक मासूम बच्चे की उसके पिता द्वारा निर्मम हत्या की गई है। मृतक बच्चे के मां के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है हत्या की आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के अन्य तथ्य के संदर्भ में आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

    मृतक मासूम कीनू तिवारी एक वर्ष की मां रीना देवी ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 2023 में भी उसके एक बच्चे को दूध के बिना उसके पति ने तड़पा- तड़पा कर मर जाने दिया उसे अस्पताल में भर्ती कराकर मुझे जबरदस्ती घर ले आए, हमारा बच्चा जो 15 दिन का था दूध के लिए तड़प तड़प कर मर गया किंतु, मैं पति के मोह में उस समय मन मसोस कर रह गई दूसरा बच्चा हुआ जो एक साल का था उसे रविवार को मेरे पति ने हत्या कर दी पत्नी ने इस संदर्भ में इंसाफ की गुहार लगाई है।