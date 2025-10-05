Language
    दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को काशी आएंगे सीएम योगी, 400 सफाई कर्मियों को करेंगे सम्मानित

    By Abhishek Sharma Edited By: Abhishek Sharma
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:48 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। वे अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान में डायरेक्ट सीडेड राइस कॉन्क्लेव-2025 में भाग लेंगे और यूपी कृषि विभाग की 150वीं वर्षगांठ के सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री 2030 तक प्रदेश को वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता बनाने की दिशा में पहल करेंगे।

    योगी स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित करेंगे और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।

    मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी। चांदपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान (इरी) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (आईसार्क) में "डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) कॉन्क्लेव-2025" विषय पर तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

    यूपी कृषि विभाग की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर इसके दूसरे दिन विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष सत्र का उद्घाटन लगभग 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस सत्र में राज्य के कृषि नेतृत्व की ऐतिहासिक भूमिका एवं वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश को “वैश्विक खाद्य भंडार” आपूर्तिकर्ता की दृष्टि पर चर्चा होगी ।

    तीन दिवसीय सम्मेलन में “खाद्य, जलवायु और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए डीएसआर-आधारित प्रणालियां, विज्ञान, नीतियों और साझेदारियों के माध्यम से परिवर्तन की दिशा” पर चर्चा होनी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सफाई कर्मियों के सम्मान और शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां कानून व्यवस्था और विकास कार्यो की भी समीक्षा करेंगे।

    मुख्यमंत्री 2030 तक प्रदेश को “वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता” बनाने की दिशा में नई पहल का करेंगे शुभारंभ

    डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) सम्मेलन-2025 के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्पादों और नई कृषि तकनीकों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री प्रदेश में नवाचार, जलवायु-स्मार्ट कृषि, डिजिटल कृषि और किसान-केंद्रित विकास के लिए रोडमैप साझा करेंगे। कार्यक्रम में कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित इरी की महानिदेशक डॉ. इवोन पिंटो, सिप के महानिदेशक डॉ. साइमन हेक, आईसार्क के निदेशक डॉ. सुधांशु सिंह, अन्य प्रमुख वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे।

    सत्र की शुरुआत डीएसआर कॉन्क्लेव प्रदर्शनी स्थल के भ्रमण और दीप प्रज्ज्वलन समारोह से होगी। यह विशेष सत्र न केवल कृषि विभाग की 150 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव होगा, बल्कि योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी रेखांकित करेगा।

    इस सम्मेलन में देश-विदेश से लगभग 300 से अधिक लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य धान उत्पादन में पानी, श्रम और लागत बचाने वाले “डायरेक्ट सीडेड राइस” को बड़े पैमाने पर अपनाने पर केंद्रित है ।

    इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में हाल ही में सम्पन्न हुए स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कर्मियों का सम्मान भी करेंगे। पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 400 सफाई कर्मियों को मुख्यमंत्री स्वच्छता किट वितरित कर उन्हें सम्मानित भी करेंगे।

    सीएम अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे। आश्रम की लगभग 150 कन्याओं को सिलाई-कढ़ाई मशीनें वितरित करेंगे, सीएम लैपटॉप का भी वितरण करेंगे।मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर तथा काल भैरव मंदिर में दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लेंगे। सीएम यहां रात्रि विश्राम भी करेंगे।