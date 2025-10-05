Language
    लूट के दो इनामी बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से दो घायल, तीन गिरफ्तार

    By Arun Kumar Mishra Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:51 PM (IST)

    कछवां में पुलिस और लूट के दो इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से तमंचे कारतूस बाइक और लूट के 35 हजार रुपये बरामद किए। यह घटना 29 सितंबर को हुई लूट से जुड़ी है।

    घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कछवां के बरैनी स्थित जगतानंद आश्रम के पास रविवार की दोपहर तीन बजे पुलिस व लूट के दो इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली जा लगी और वे घायल हो गए।

    पुलिस ने दोनों घायल सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार करके सीएचसी कछवां भेजा। जहां से चिकित्सक ने दोनों घायल बदमाशों मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। इनके पास से 315 बोर दो तमंचा, तीन कारतूस, दो बाइक व लूट के 35 हजार रुपये बरामद हुए है। तीनों बदमाशों को जेल भेजा जाएगा।

    क्षेत्राधिकारी सदर अमर बहादुर ने बताया कि 29 सितंबर को कछवां के यूनियन बैंक से एक लाख 10 हजार रुपये निकालकर घर जा रहे मोपेट सवार हूबलाल मौर्या और उनकी पत्नी को मझवां पानी की टंकी के पास धक्का देते हुए बदमाशों ने रुपयों से भरा बैंग दिन दहाड़े लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट, गैरइरादतन हत्या सहित अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू की। इसमें तीन बदमाशों सुनील यादव, रामजनम व सोहन प्रसाद का नाम प्रकाश में आया।

    जानकारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेने बर्मा ने घटना का राजफाश करने के लिए मेरे नेतृत्व में पांच टीमों का गठन किया। इसमें कछवां थानेदार अमरजीत, एसओजी प्रभारी राजीव सिंह, सर्विलांस प्रभारी मानवेंद्र सिंह सहित दाे अन्य टीम शामिल रही। आरेापितोें के पकड़े नहीं जाने पर 25- 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया। टीम सुराग रसी में लगी थी कि रविवार की दोपहर सूचना मिली कि दंपती लूटकांड की घटना में शामिल तीन बदमाश दो बाइक से किसी घटना को अंजाम देने के लिए कछवां में आए है।

    पुलिस टीम ने कछवां के बरैनी क्षेत्र के जगतानंद आश्रम के पास घेराबंदी की ताे बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में चंदौली जिला स्थित थाना बबुरी क्षेत्र के चोरभरवा पचोखर गांव के रहने वाले सुनील यादव उर्फ रिंकू के दाहिने पैर में व वाराणसी जिले स्थित चौबेपुर थाना क्षेत्र के परानापुर गांव के रहने वाले रामजनम यादव के बाए पैर में गोली लगने से घायल हो गए। जबकि तीसरे आरोपित वाराणसी जिले स्थित थाना चौबेपुर क्षेत्र के चौबेपुर निवासी सोहन प्रसाद रवानी कुछ दूर पर पकड़ गया।