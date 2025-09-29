Language
    Varanasi Top 10 News 29 September : रामलीला में अश्‍लील ठुमके, देवी के गूंजे जयकारे और कांग्रेसी आक्रोश‍ित सह‍ित पढ़ें टाप 10 खबरें

    By Abhishek Sharma Edited By: Abhishek Sharma
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:45 PM (IST)

    Varanasi top 10 news today सोमवार को नवरात्र के अयोजनों के क्रम में वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में सोमवार को देवी के पट खुलने के बाद आस्‍थावानों का रेला सड़कों पर उमड़ पड़ा। इसके साथ ही आध्‍यात्‍म‍िक माहौल से समूचे पूर्वांचल में आस्‍था का मानो सावन ही उमड़ पड़ा हो।

    वाराणसी सह‍ित पढ़ें पूर्वांचल की टाप टेन खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today: वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में सोमवार को देवी के पट खुलने के बाद आस्‍थावानों का रेला सड़कों पर उमड़ पड़ा। इसके साथ ही आध्‍यात्‍म‍िक माहौल से समूचे पूर्वांचल में आस्‍था का मानो सावन ही उमड़ पड़ा हो। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं इसके अलावा वाराणसी में रामलीला के मंच पर अश्लील डांस से बवाल, देवी के ओज-तेज से दपदप कर उठे पंडाल, राहुल गांधी को धमकी पर कांग्रेस में आक्रोश, सालिड वेस्ट में प्लास्टिक की मात्रा की च‍िंता आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

    पूर्वांचल में आजमगढ़ की फर्जी पावर आफ अटार्नी दिखाकर लखनऊ में जमीन बेचने का झांसा, बलिया में पारिवारिक विवाद में बहू ने दांत से ससुर का अंगूठा काटकर अलग क‍िया, एश‍िया कप में भारत की जीत पर चंदौली के सपा सांसद ने फेसबुक पर पोस्ट कर उठाए सवाल, चंदौली में शिक्षिका की सड़क दुर्घटना में मौत, मऊ में पुल‍िस मुठभेड़ में एक तस्कर को लगी लोगी, मीरजापुर में एक दिन की सीओ बनीं छात्रा ईशा साहनी आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

    क्‍ल‍िक करके पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें -

    • वाराणसी : रामलीला के मंच पर भोजपुरी के अश्लील गीतों पर ठुमके लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही शहर में हड़कंप की स्‍थ‍िति‍ है। यह घटना चेतगंज थाना क्षेत्र के श्री चेतगंज रामलीला में हुई, जहां ताड़का वध के मंचन के दौरान भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांसर के ठुमके वायरल हो गए। हालांक‍ि इस वीडियो के वायरल होने के बाद आयोजकों ने लोगों ने माफी मांगी है। द‍िख रहे वीड‍ियो में राम लीला के पात्रों के ठीक आगे काली साड़ी में ठुमके लगाती नृत्‍यांगना को देखकर मंच से ही मर्यादा तार तार होते नजर आ रही है।

    • वाराणसी : विशुद्ध आध्यात्मिक व शास्त्रीय रूप से चल रहे नवरात्र अनुष्ठान, रविवार से दुर्गोत्सव के रूप में लोकोत्सव बनने की ओर बढ़ चला। षष्ठी तिथि में लगभग सभी दुर्गा पूजा पंडालों में मां की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गईं। प्रतिमाओं को पंडालों तक लाने के लिए पूरे दिन जगह-जगह विविध क्षेत्रों में शोभायात्राएं निकलती रहीं। अब षोडशोपचार पूजन के साथ विधि-विधान से सोमवार को महासप्तमी तिथि में मां की प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा की गई।

    • वाराणसी : महानगर कांग्रेस कमेटी ने राघवेंद्र चौबे की अध्यक्षता में राहुल गांधी को धमकी मामले में निंदा प्रस्ताव पार‍ित कर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से कड़ी सुरक्षा की मांग की है। कहा क‍ि भारतीय राजनीति के लिए गंभीर चिंता का विषय तब खड़ा हो गया जब बीजेपी प्रवक्ता पि‍ंटू महादेव द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने जैसी शर्मनाक टिप्पणी सामने आई। इस मामले ने पूरे देशभर में रोष की लहर पैदा कर दी है।

    • वाराणसी : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को आयुक्त आडिटोरियम में ‘सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, चैलेन्जेज एंड साल्यूशन’ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन डा. रविंद्र प्रताप सिंह थे। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और उद्यमियों की सराहना की। उन्होंने आम जन से अपील की कि सालिड वेस्ट को न्यूनतम किया जाए और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम किया जाए।

    • आजमगढ़ : फर्जी पावर आफ अटार्नी दिखाकर जमीन बेचने का झांसा देकर पांच लाख रुपये वसूल लिए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह की अदालत ने एक आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वादी मुकदमा मोहम्मद अरशद निवासी मोहल्ला सीताराम शहर कोतवाली को आरोपित सैयद हसन रजा रिजवी निवासी आलिया कालोनी हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने लखनऊ स्थित एक जमीन का पावर आफ अटार्नी दिखाया।

    • बलिया : सहतवार थाना क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जब एक बहू ने अपने ससुर पर जानलेवा हमला करते हुए उनके अंगूठे को दांत से काटकर अलग कर दिया। पीड़ित रामचंद्र गोंड ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बहू पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। रामचंद्र गोंड, जो वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं, ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी बहू शशिकला ने उन्हें गाली देते हुए लाठी से हमला करने की कोशिश की।

    • चंदौली : टी-20 एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर पूरे देश में खुशी की लहर है। इसी बीच सपा सांसद वीरेन्द्र सिंह का फेसबुक पोस्ट विवादों में आ गया है। सांसद ने सोमवार की सुबह पोस्ट में सवाल उठाया कि पाकिस्तान कई मैच हारने के बावजूद फाइनल तक कैसे पहुंचा और भारत से ही फाइनल मुकाबला क्यों खेला गया? उन्होंने यह भी लिखा है कि क्या इसके पीछे भारत के दर्शकों की संवेदनशीलता को पैसे के लिए इस्तेमाल करना था? आप समझ सकते हैं कि जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, सब प्रायोजित और पैसे के लिए हैं।

    • चंदौली : बलुआ थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी 43 वर्षीय शिक्षिका ममता पांडेय की रविवार को बिहार के चांद डाक बंगला के पास बाइक की आमने-सामने टक्कर में मौत हो गई। इस दुर्घटना में उनके 45 वर्षीय पति राकेश पांडेय बाल-बाल बच गए। ममता पांडेय की मौत की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। शिक्षिका का अंतिम संस्कार बलुआ घाट पर रविवार की देर रात किया गया। रामगढ़ गांव निवासी सदानंद पांडेय, जो एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हैं, की बहू ममता पांडेय बिहार के इटही, जिला कैमूर में उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं।

    • मऊ : अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना चिरैयाकोट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रतिबंधित मांस काटने और बेचने वाले शातिर गो-तस्करों के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दो आरोपितों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा मौके पर ही दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध असलहे, जिंदा और खोखा कारतूस के अलावा 20 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है।

    • मीरजापुर : मिशन शक्ति फेज-05 अभियान के तहत पुलिस विभाग की अनूठी पहल में सोमवार को जीजीआईसी चुनार की मेधावी छात्रा ईशा साहनी को एक दिन के लिए चुनार सर्किल क्षेत्राधिकारी (सीओ) का कार्यभार सौंपा गया। सीओ मंजरी राव ने बताया कि एसएसपी सोमेन वर्मा के के निर्देशन में की गई इस पहल का उद्देश्य युवाओं को प्रशासनिक कार्यप्रणाली से परिचित कराना और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।

