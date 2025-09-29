Varanasi top 10 news today सोमवार को नवरात्र के अयोजनों के क्रम में वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में सोमवार को देवी के पट खुलने के बाद आस्‍थावानों का रेला सड़कों पर उमड़ पड़ा। इसके साथ ही आध्‍यात्‍म‍िक माहौल से समूचे पूर्वांचल में आस्‍था का मानो सावन ही उमड़ पड़ा हो।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today: वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में सोमवार को देवी के पट खुलने के बाद आस्‍थावानों का रेला सड़कों पर उमड़ पड़ा। इसके साथ ही आध्‍यात्‍म‍िक माहौल से समूचे पूर्वांचल में आस्‍था का मानो सावन ही उमड़ पड़ा हो।

वहीं इसके अलावा वाराणसी में रामलीला के मंच पर अश्लील डांस से बवाल, देवी के ओज-तेज से दपदप कर उठे पंडाल, राहुल गांधी को धमकी पर कांग्रेस में आक्रोश, सालिड वेस्ट में प्लास्टिक की मात्रा की च‍िंता आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

पूर्वांचल में आजमगढ़ की फर्जी पावर आफ अटार्नी दिखाकर लखनऊ में जमीन बेचने का झांसा, बलिया में पारिवारिक विवाद में बहू ने दांत से ससुर का अंगूठा काटकर अलग क‍िया, एश‍िया कप में भारत की जीत पर चंदौली के सपा सांसद ने फेसबुक पर पोस्ट कर उठाए सवाल, चंदौली में शिक्षिका की सड़क दुर्घटना में मौत, मऊ में पुल‍िस मुठभेड़ में एक तस्कर को लगी लोगी, मीरजापुर में एक दिन की सीओ बनीं छात्रा ईशा साहनी आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।