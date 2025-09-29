Language
    बलिया में पारिवारिक विवाद में बहू ने दांत से ससुर का अंगूठा काटकर अलग क‍िया, मुकदमा दर्ज

    By Mahendra Dubey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:13 PM (IST)

    बलिया के सहतवार थाना क्षेत्र में एक बहू ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने ससुर पर हमला कर दिया। रामचंद्र गोंड नामक पीड़ित ससुर ने पुलिस को बताया कि उनकी बहू शशिकला ने गाली देते हुए लाठी से हमला करने की कोशिश की और उनके बाएं हाथ का अंगूठा दांत से काटकर अलग कर दिया।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, बलिया। सहतवार थाना क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जब एक बहू ने अपने ससुर पर जानलेवा हमला करते हुए उनके अंगूठे को दांत से काटकर अलग कर दिया। पीड़ित रामचंद्र गोंड ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बहू पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

    रामचंद्र गोंड, जो वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं, ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी बहू शशिकला ने उन्हें गाली देते हुए लाठी से हमला करने की कोशिश की। विवाद के दौरान, बहू ने ससुर के बाएं हाथ का अंगूठा दांत से काटकर अलग कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

    घटना के समय शोर सुनकर पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। इसके बाद बहू वहां से चली गई। रामचंद्र गोंड ने आरोप लगाया कि हमले के बाद उनकी बहू ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।

    पुलिस ने इस मामले में बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना पारिवारिक विवादों के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है, जो अक्सर हिंसक रूप ले लेते हैं।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ती तनाव और पारिवारिक संबंधों में दरार का संकेत देती हैं। ऐसे मामलों में उचित कानूनी कार्रवाई और समाज में जागरूकता की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

    पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। रामचंद्र गोंड की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बहू के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    इस घटना ने परविार में चिंता पैदा कर दी है, और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए बेहतर उपाय किए जा सकते हैं। समाज में बढ़ती हिंसा और पारिवारिक कलह के मामलों को देखते हुए, यह आवश्यक है कि लोग आपसी संवाद और समझदारी से काम लें।

    इस प्रकार की घटनाएं न केवल पीड़ित के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए गंभीर परिणाम ला सकती हैं। परि‍वार में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे मामले की पूरी गंभीरता से जांच करेंगे और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। 