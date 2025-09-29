एक दिन की सीओ बनीं छात्रा ईशा साहनी, फरियादियों की समस्या सुनकर दिए निस्तारण के निर्देश

मीरजापुर में मिशन शक्ति फेज-05 अभियान के तहत जीजीआईसी चुनार की छात्रा ईशा साहनी को एक दिन के लिए चुनार सर्किल क्षेत्राधिकारी (सीओ) का कार्यभार सौंपा गया। एसएसपी सोमेन वर्मा के निर्देशन में इस पहल का उद्देश्य युवाओं को प्रशासनिक कार्यप्रणाली से परिचित कराना और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।

जागरण संवाददाता चुनार (मीरजापुर)। मिशन शक्ति फेज-05 अभियान के तहत पुलिस विभाग की अनूठी पहल में सोमवार को जीजीआईसी चुनार की मेधावी छात्रा ईशा साहनी को एक दिन के लिए चुनार सर्किल क्षेत्राधिकारी (सीओ) का कार्यभार सौंपा गया। सीओ मंजरी राव ने बताया कि एसएसपी सोमेन वर्मा के के निर्देशन में की गई इस पहल का उद्देश्य युवाओं को प्रशासनिक कार्यप्रणाली से परिचित कराना और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। कार्यभार संभालते ही ‘एक दिन की सीओ’ ईशा ने गंभीरता से अपने दायित्वों का निर्वहन शुरू किया। उन्होंने सीओ कार्यालय के कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और कार्यालय की कार्यप्रणाली को समझा। इसके बाद महत्वपूर्ण रजिस्टरों का अवलोकन कर पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली।

उन्होंने जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याएं भी सुनीं। इस दौरान उन्होंने कोतवाली क्षेत्र की फरियादी स्वाति गुप्ता की समस्या पर गंभीरता से विचार कर चुनार कोतवाल को मामले में आवश्यक निर्देश दिए। ईशा ने कहा कि यह उनके जीवन का अविस्मरणीय अनुभव है। उन्होंने महसूस किया कि एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में जनता की समस्याओं को सुनना और समाधान देना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सीओ चुनार मंजरी राव ने बताया कि मिशन शक्ति-05 के तहत बालिकाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रशासनिक कार्यों से जोड़ने की यह पहल शासन के निर्देश पर की गई। इसका उद्देश्य छात्राओं को भविष्य में सिविल सेवाओं के लिए प्रेरित करना है।

कक्षा 10 व 12 की छात्राएं भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होंगी। जिसके प्रति जागरूक करने तथा विभिन्न विभागों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए एक दिन का पदभार सौंपने की ये पहल की गई। सीओ ने बताया कि एक दिन की सीओ हेतु छात्रा के चयन के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। राजकीय बालिका इंटर कालेज चुनार की प्रधानाचार्या से वार्ता और परामर्श कर कक्षा 12 की छात्रा ईशा साहनी को एक दिन का सीओ बनाया गया।