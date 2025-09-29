टी-20 एशिया कप में भारत की जीत पर सपा सांसद वीरेन्द्र सिंह के फेसबुक पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने और टूर्नामेंट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। राज्यसभा सदस्य साधना सिंह ने इसे देश विरोधी मानसिकता बताया है।

जागरण संवाददाता, चंदौली। टी-20 एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर पूरे देश में खुशी की लहर है। इसी बीच सपा सांसद वीरेन्द्र सिंह का फेसबुक पोस्ट विवादों में आ गया है। सांसद ने सोमवार की सुबह पोस्ट में सवाल उठाया कि पाकिस्तान कई मैच हारने के बावजूद फाइनल तक कैसे पहुंचा और भारत से ही फाइनल मुकाबला क्यों खेला गया?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने यह भी लिखा है कि क्या इसके पीछे भारत के दर्शकों की संवेदनशीलता को पैसे के लिए इस्तेमाल करना था? आप समझ सकते हैं कि जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, सब प्रायोजित और पैसे के लिए हैं। इसकी विश्वसनीयता पर शक जरूर होता है। सांसद का यह पोस्ट इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे क्रिकेट और खिलाड़ियों के सम्मान के खिलाफ बताया है। वहीं, कुछ लोग उनके बयान का समर्थन भी कर रहे हैं।

भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर टी-20 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इस पोस्ट के बाद जिले के राजनीतिक दलों में हलचल दिखी। राज्यसभा सदस्य साधना सिंह ने सांसद का नाम लिए बिना कहा कि समाजवादी देश विरोधी मानसिकता वाले हैं।