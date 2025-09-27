जागरण संवाददाता, वाराणसी । Varanasi news today: वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में शन‍िवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में रहीं। एक ओर रात भर तेज बार‍िश और आंधी से दुर्गा पंडालों सह‍ित खेतों को नुकसान हुआ तो वहीं दुर्गा पूजा के आयोजनों का दौर भी रहा। इसके साथ ही वाराणसी में जागरण फ‍िल्‍म फेस्‍ट‍िवल का शन‍िवार को दूसरा द‍िन था।

वाराणसी सहि‍त समूचे पूर्वांचल में जोरदार बारिश, ग‍िरे पंडाल तो भीगीं दुर्गा मूर्त‍ियां, लौटता मानसून मध्‍य यूपी तक पहुंचा, कार्यक्रम रोकने पर कांग्रेस का हंगामा, पंडालों में पहुंचने लगी मां की प्रतिमाएं आद‍ि खबरें खूब चर्चा में रहीं।

वहीं पूर्वांचल में मीरजापुर में तिरंगे की आभा का दुर्गा पूजा पंडाल, जौनपुर के कई क्षेत्रों में उड़ते दिखा ड्रोन, जौनपुर में जेई और लाइनमैनों को बंधक बनाकर पीटा, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी लिपिक की संपत्ति कुर्क, मऊ के दोहरीघाट में ड्रोन की अफवाह आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।