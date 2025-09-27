Varanasi Top 10 News 27 September : तेज बारिश में पंडाल गिरा, पंडालों में पहुंचीं मूर्तियां और मुख्तार के करीबी की संपत्ति कुर्क सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today: वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल में शनिवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में रहीं। एक ओर रात भर तेज बारिश और आंधी से दुर्गा पंडालों सहित खेतों को नुकसान हुआ तो वहीं दुर्गा पूजा के आयोजनों का दौर भी रहा। इसके साथ ही वाराणसी में जागरण फिल्म फेस्टिवल का शनिवार को दूसरा दिन था।
वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल में जोरदार बारिश, गिरे पंडाल तो भीगीं दुर्गा मूर्तियां, लौटता मानसून मध्य यूपी तक पहुंचा, कार्यक्रम रोकने पर कांग्रेस का हंगामा, पंडालों में पहुंचने लगी मां की प्रतिमाएं आदि खबरें खूब चर्चा में रहीं।
वहीं पूर्वांचल में मीरजापुर में तिरंगे की आभा का दुर्गा पूजा पंडाल, जौनपुर के कई क्षेत्रों में उड़ते दिखा ड्रोन, जौनपुर में जेई और लाइनमैनों को बंधक बनाकर पीटा, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी लिपिक की संपत्ति कुर्क, मऊ के दोहरीघाट में ड्रोन की अफवाह आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
- वाराणसी : बंगाल की खाड़ी में बने निम्न वायुदाब क्षेत्र के पश्चिम की ओर बढ़ने से नमी भरी पुरवा हवा व गरम पछ़ुआ की युति ने थंडर क्लाउड का निर्माण किया। सूरज ढलते ही ज्यों तापमान कुछ कम हुआ, बादलों को अनुकूल वातावरण मिला और तेज तूफानी हवा संग वर्षा आरंभ हो गई। तेज बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट बीच आधा घंटा तक मूसलधार पानी गिरा तो अनेक स्थानों पर वज्रपात भी हुआ। अनेक क्षेत्रो में पेड़ तथा बिजली के खंभे व तार टूटकर गिर पड़े। इससे कहीं यातायात प्रभावित हुआ तो एक बड़े क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों को घंटों अंधेरे में रहना प़ड़ा।
- वाराणसी: पूर्वांचल भर में शुक्रवार की शाम से चली तेज हवा के बाद झूमकर बरसे बादलों ने खूब पानी गिराया। मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही नवरात्र के दौरान भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया था। कई जगहों पर दुर्गा पूजा पंडाल नष्ट हुए तो कई जगहों पर पेड़ों की डाल तक जमीन पर आ गिरी। शनिवार की सुबह नुकसान का नजारा दिखा तो पता चला कि आंधी और बारिश का वेग कैसा था। सुबह वाराणसी में नदेसर स्थित अंधरा पुल के पास प्राचीन मंदिर के पीपल की डाल तेज आवाज के साथ जमीन पर आ गिरी। हालांकि बारिश और तेज हवा की वजह से नीचे कोई मौजूद नहीं था। जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।
- वाराणसी : पूर्वांचल में शुक्रवार की देर शाम से लेकर सुबह तक रह रहकर हुई झमाझम बरसात से मौसम का रुख ठंडा हो चला है। हालांकि अब मानसून के विदायी की बेला पूर्वांचल की चौखट तक आ पहुंची है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लौटता हुआ मानसून अब मध्य उत्तर प्रदेश यानी कानपुर के आसपास तक आ पहुंचा है। मानसून की वापसी का क्रम कानपुर तक आ पहुंचने की वजह से अब पूर्वांचल की दहलीज तक मानो मानसून की वासपी की सूरत बनने लगी है। रात से सुबह तक पूर्वांचल भर में हुई जोरदार बरसात अब मानसूनी सत्र की आखिरी जोरदार बरसात कही जा सकती है।
- वाराणसी : पराड़कर भवन पर कांग्रेस के कार्यक्रम का आयोजन रोकने की वजह से शनिवार को कांग्रेसी आक्रोशित नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पराड़कर भवन पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी के साथ ही पुलिस से धक्का मुक्की की नौबत भी आई। वहीं सम्मेलन विवाद की नौबत आने के बाद मैदागिन स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पर आयोजित हो रहा है। पराड़कर भवन पर पुलिस की मौजूदगी होने की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की कहासुनी और कार्यकर्ताओं संग नोंकझोंक भी हुई।
- वाराणसी : देवाधिदेव बाबा विश्वनाथ की नगरी मां आदिशक्ति की उपासना के रंग में नहाने लगी है। घरों में देवी आराधना के स्वर तो मंदिरों में भक्तों की अटूट कतार, भिनसार से देर रात तक दर्शन-पूजन, जय-जयकार तो नौै दिवसीय व्रत-अनुष्ठान पूरी सात्विकता के साथ चल रहे हैं। पहले दिन से स्थापित पूजा पंडालों में रौनक बढ़ रही, अन्य पंडाल सज रहे तो सड़कें गलियां रोशनी से नहा रही हैं। शारदीय नवरात्र के छठें दिन पंचमी का मान होने से शनिवार को श्रद्धालुओं ने मां आदिशक्ति के पंचम रूप स्कंद माता स्वरूप के दर्शन-पूजन किए।
- मीरजापुर : जिले में देशप्रेम और आस्था को समेटे तिरंगे की आभा से सजा रैपुरिया का दुर्गा पूजा पंडाल इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वेद मंत्रोच्चारों की गूंज के बीच रैपुरिया व जमुई बाजार के पंडाल में विराजी मां भगवती की प्रतिमाओं के दर्शन को उमड़ रहे लोग वीडियो बनाकर प्रसारित भी कर रहे हैं।दरअसल इस बार आपरेशन सिंंदूर के बाद चुनार क्षेत्र में शारदीय नवरात्र के अवसर पर आस्था और देशप्रेम का संगम देखने को मिल रहा है। रायपुरिया पटेल बस्ती में नवयुवक श्री मां दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस वर्ष विशेष रूप से तिरंगे की छटा लिए भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है।
- गाजीपुर : कासिमाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीबी नगर पंचायत बहादुरगंज के चेयरमैन रेयाज अंसारी के गैंग डी 131 के सदस्य और शिक्षा विभाग में जेडी कार्यालय वाराणसी के बाबू परवेज जमाल की चार स्थानों पर 23.89 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। इस कार्रवाई में एक आलीशान मकान और तीन स्थानों पर जमीन शामिल है। यह कुर्की जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।पुलिस ने बताया कि परवेज जमाल पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें मदरसा में पूर्व चेयरमैन निकहत परवीन की फर्जी नियुक्ति का मामला भी शामिल है।
- जौनपुर : लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचहटिया नई कॉलोनी, शीतला चौकिया धाम, रामदासपुर नेवादा सहित कई क्षेत्रों में शुक्रवार रात लगभग साढ़े आठ बजे ड्रोन उड़ते देख ग्रामीणों में कौतूहल के साथ-साथ भय का माहौल भी उत्पन्न हुआ। स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। इसी प्रकार, कोतवाली थाना क्षेत्र के शकरमंडी क्षेत्र के चकहाता में भी ग्रामीणों ने ड्रोन उड़ता देखा। उड़ते हुए ड्रोन का वीडियो बनाकर ग्रामीण सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। ड्रोन को लेकर लोगों के बीच विभिन्न चर्चाएं हो रही हैं।
- जौनपुर : खुटहन थाना क्षेत्र के लोनियापट्टी गांव में चार दिनों से बंद चल रही विद्युत आपूर्ति के साथ ही चोरी व ड्रोन से भयभीत होकर रात में पहरा दे रहे ग्रामीणों ने शुक्रवार की देररात विद्युत विभाग की टीम के साथ गांव पहुंचे जेई व संविदा लाइनमैन को बंधक बना लिया। इस दौरान जमकर पिटाई कर दी। इसमें जेई सहित पूरी टीम के सदस्यों को चोटें आईं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें बंधनमुक्त कराकर थाने लाया गया। जेई की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित चार नामजद के अलावा 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
- मऊ: क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से ड्रोन उड़ने की अफवाहों ने ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रात होते ही आसमान में ड्रोन जैसी चीज उड़ती दिखाई देती है, जिससे वे भयभीत हो जाते हैं। इसी डर के चलते लोग रात भर लाठी-डंडों के सहारे पहरा देकर गांवों की रखवाली कर रहे हैं। विशेषकर दोहरीघाट कस्बा, मादी, रसूलपुर सहित कई गांवों में लोग पूरी सतर्कता के साथ जागते हुए देखे जा रहे हैं। ग्रामीणों को संदेह है कि ड्रोन किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि पुलिस जांच में अब तक किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई है।
