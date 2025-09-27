Language
    लौटता monsoon मध्‍य Uttar Pradesh तक जा पहुंचा, पूर्वांचल के रास्‍ते इस द‍िन होगी UP से व‍िदायी

    By Abhishek Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:07 PM (IST)

    पूर्वांचल में शुक्रवार देर शाम से सुबह तक हुई झमाझम बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। मानसून अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लौटकर मध्य उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है जिससे पूर्वांचल से भी इसकी विदाई जल्द होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह तक मानसून की सक्रियता पूर्वांचल से खत्म हो जाएगी।

    पश्‍च‍िम से लौटता मानसून मध्‍य Uttar Pradesh तक जा पहुंचा, पूर्वांचल से इस द‍िन होगी व‍िदायी

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में शुक्रवार की देर शाम से लेकर सुबह तक रह रहकर हुई झमाझम बरसात से मौसम का रुख ठंडा हो चला है। हालांकि‍ अब मानसून के व‍िदायी की बेला पूर्वांचल की चौखट तक आ पहुंची है। पश्‍च‍िम उत्‍तर प्रदेश से लौटता हुआ मानसून अब मध्‍य उत्‍तर प्रदेश यानी कानपुर के आसपास तक आ पहुंचा है।

    मानसून की वापसी का क्रम कानपुर तक आ पहुंचने की वजह से अब पूर्वांचल की दहलीज तक मानो मानसून की वासपी की सूरत बनने लगी है। रात से सुबह तक पूर्वांचल भर में हुई जोरदार बरसात अब मानसूनी सत्र की आख‍िरी जोरदार बरसात कही जा सकती है। दो द‍िन ठ‍िठकने के बाद पश्‍च‍िम से मानसून की वापसी अब मध्‍य उत्‍तर प्रदेश यानी बुंदेलखंड से लेकर कानपुर के करीब तक आ पहुंची है।

    उम्‍मीद है दो द‍िन में मानसूनी सक्र‍ियता अवध क्षेत्र से भी वापस हो जाएगी। इसके बाद पूर्वांचल का नंबर दो द‍िन बाद आना शुरू हो जाएगा। इस ल‍िहाज से माना जा रहा है क‍ि पूर्वांचल से सप्‍ताह भर में मानसूनी सक्र‍ियता की वापसी हो जाएगी। शन‍िवार को मौसम व‍िभाग की ओर से जारी र‍िपोर्ट में पश्‍च‍िमी उत्‍तर प्रदेश से मानसूनी सक्र‍ियता की व‍िदायी का ग्राफ जारी क‍िया गया है।

    इसके बाद अब मानसून वापसी का रुख लखनऊ और अयोध्‍या के रास्‍ते होते हुए जौनपुर से वाराणसी और फ‍िर सोनभद्र के रास्‍ते उत्‍तर प्रदेश से सप्‍ताह भर में मानसून व‍िदा ले लेगा। इसी के साथ इस वर्ष के मानसूनी सत्र की समाप्‍त‍ि हो जाएगी। मानसूनी सत्र की वापसी के साथ ही इस बार बादलों ने पर्याप्‍त बार‍िश पूर्वांचल में कराई है। इस लि‍हाज से यह मानसूनी सत्र काफी फायदेमंद साबित हुआ है। 

    इस बार मानसूनी सक्र‍ियता भी सप्‍ताह भर पूर्व हुई थी और उत्‍तर प्रदेश में पूर्वांचल में सोनभद्र के रास्‍ते मानसूनी बादल तय समय के पूर्व दा‍ख‍िल हुए थे। वैसे पूर्वांचल में मानसूनी बादल पांच अक्‍टूबर तक पूरी तरह से औसतन व‍िदायी ले लेते हैं।

    इस बार भी दो से पांच अक्‍टूबर तक मानसूनी सक्र‍ियता की व‍िदायी पूर्वांचल से सोनभद्र के रास्‍ते ही होनी है। इस ल‍िहाज से अब पूर्वांचल में मानसूनी सक्र‍ियता का दौर अध‍िकतम सप्‍ताह भर तक ही शेष बचा है। मौसम व‍िभाग ने इस पूरे सप्‍ताह अब मामूली ही बार‍िश की उम्‍मीद जताई है। बताया है क‍ि लोकल हीट‍िंंग की पर‍िस्‍थ‍ित‍ियां अब बार‍िश करा सकती हैं।  