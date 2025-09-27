मऊ के दोहरीघाट में ड्रोन की अफवाह से दहशत में ग्रामीण, पुलिस को करनी पड़ गई बैठक

मऊ के दोहरीघाट में ड्रोन उड़ने की अफवाहों से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। रात में आसमान में ड्रोन जैसी चीज दिखने से लोग भयभीत हैं और लाठी-डंडों के सहारे पहरा दे रहे हैं। पुलिस ने इसे अफवाह बताते हुए कहा है कि क्षेत्र में कोई संदिग्ध उड़ान नहीं पाई गई है।

जागरण संवाददाता (दोहरीघाट) मऊ। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से ड्रोन उड़ने की अफवाहों ने ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रात होते ही आसमान में ड्रोन जैसी चीज उड़ती दिखाई देती है, जिससे वे भयभीत हो जाते हैं।

इसी डर के चलते लोग रात भर लाठी-डंडों के सहारे पहरा देकर गांवों की रखवाली कर रहे हैं। विशेषकर दोहरीघाट कस्बा, मादी, रसूलपुर सहित कई गांवों में लोग पूरी सतर्कता के साथ जागते हुए देखे जा रहे हैं। ग्रामीणों को संदेह है कि ड्रोन किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि पुलिस जांच में अब तक किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई है। इस पर थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने थाना परिसर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “यह सिर्फ अफवाह है, किसी भी प्रकार की ड्रोन की संदिग्ध उड़ान क्षेत्र में नहीं पाई गई है।”

थाना प्रभारी ने कहा कि हो सकता है कुछ अराजक तत्व रील बनाने या मजाक में ड्रोन उड़ा रहे हों, जिससे इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ग्रामीण पूरे परिवार के साथ ड्रोन के पीछे भागते हैं तो उनके घर खाली होने से चोरी जैसी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और सतर्क रहें।

इस दौरान चौपाल में पुलिस ने ग्रामीणों को यह भी समझाया कि “आई लव महादेव” और “आई लव मोहम्मद” जैसे नारेबाजी या संदेशों के नाम पर समाज में भ्रम और गलतफहमी फैलाने वाले लोगों से सतर्क रहें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि दोनों ही मजहबों के लोग आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ रहते आए हैं, ऐसे में कोई भी भ्रामक पोस्टर, नारा या संदेश लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से फैलाया जा सकता है।