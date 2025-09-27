शिव की नगरी काशी में निखरने लगे दुर्गोत्सव के रंग, पंडालों में पहुंचने लगी मां की प्रतिमाएं

वाराणसी में शारदीय नवरात्र की धूम मची है। घरों में देवी आराधना हो रही है तो मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शनिवार को श्रद्धालुओं ने स्कंद माता के दर्शन किए। महाषष्ठी पर दुर्गा पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी और भक्त सप्तमी तिथि से पूजा-अर्चना शुरू करेंगे। शहर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है और हर तरफ देवी गीतों से माहौल भक्तिमय है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। देवाधिदेव बाबा विश्वनाथ की नगरी मां आदिशक्ति की उपासना के रंग में नहाने लगी है। घरों में देवी आराधना के स्वर तो मंदिरों में भक्तों की अटूट कतार, भिनसार से देर रात तक दर्शन-पूजन, जय-जयकार तो नौै दिवसीय व्रत-अनुष्ठान पूरी सात्विकता के साथ चल रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले दिन से स्थापित पूजा पंडालों में रौनक बढ़ रही, अन्य पंडाल सज रहे तो सड़कें गलियां रोशनी से नहा रही हैं। शारदीय नवरात्र के छठें दिन पंचमी का मान होने से शनिवार को श्रद्धालुओं ने मां आदिशक्ति के पंचम रूप स्कंद माता स्वरूप के दर्शन-पूजन किए। रविवार को महाषष्ठी तिथि में सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं पहुंचने लगेंगी।

सप्तमी तिथि से मां की पूजा-अर्चना पंडालों में आरंभ होगा। इसके लिए सभी भक्त श्रद्धालु तैयारियों में जुटे हैं। कहीं भव्य पंडाल बनकर तैयार हो चुके हैं तो कहीं पंडालों का निर्माण अंतिम चरण में है। मां की प्रतिमाएं भी पूरी भव्यता-दिव्यता के साथ संवरकर भक्तों को दर्शन देने को तैयार हैं। मां की उपासना का शास्त्रीय पर्व अब लोकोत्सव की ओर बढ़ता जा रहा है। शहर प्रकाश पुंजों से जगमगा रहा है।