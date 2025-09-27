जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के लोनियापट्टी गांव में बिजली आपूर्ति बाधित होने और चोरी के डर से ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के जेई और लाइनमैन को बंधक बनाकर पीटा। पुलिस ने उन्हें छुड़ाकर थाने ले गई। जेई की शिकायत पर ग्राम प्रधान समेत चार नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के लोनियापट्टी गांव में चार दिनों से बंद चल रही विद्युत आपूर्ति के साथ ही चोरी व ड्रोन से भयभीत होकर रात में पहरा दे रहे ग्रामीणों ने शुक्रवार की देररात विद्युत विभाग की टीम के साथ गांव पहुंचे जेई व संविदा लाइनमैन को बंधक बना लिया।

इस दौरान जमकर पिटाई कर दी। इसमें जेई सहित पूरी टीम के सदस्यों को चोटें आईं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें बंधनमुक्त कराकर थाने लाया गया। जेई की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित चार नामजद के अलावा 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

जेई श्याम अवध यादव ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि शाहगंज से 132 केवी बिजली आपूर्ति पिलकिछा उपकेंद्र को जाती है। यह रात लगभग दस बजे कहीं से बाधित हो गई। फाल्ट की तलाश कर उसे ठीक करने के लिए संविदा लाइनमैन राममिलन बिंद, शैलेंद्र कुमार गौतम, विनोद मौर्य, श्रीनिवास यादव, राजकुमार राजभर, संदीप व नीरज गिरि के साथ गांवों में जाकर चेक करवा रहे थे। जब उनकी टीम लोनियापट्टी गांव पहुंची तो वहां ग्राम प्रधान प्रधान जय सिंह चौहान, सोनू चौहान, रामप्रसाद चौहान और सुनील यादव अपने 40 अन्य साथियों के साथ लाठी-डंडा लेकर मौजूद थे।