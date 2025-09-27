Language
    जौनपुर के कई क्षेत्रों में उड़ते दिखा ड्रोन, कौतूहल के साथ ग्रामीणों में समाया भय, पुलिस अधीक्षक ने बताया सच

    By shivakant tiwari Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:07 PM (IST)

    जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र और कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात ड्रोन उड़ते देखे जाने से ग्रामीणों में कौतूहल और भय फैल गया। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ड्रोन को लेकर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और थाना प्रभारियों द्वारा सत्यापन किया जा रहा है।

    पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ड्रोन दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर (शीतला चौकिया)। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचहटिया नई कॉलोनी, शीतला चौकिया धाम, रामदासपुर नेवादा सहित कई क्षेत्रों में शुक्रवार रात लगभग साढ़े आठ बजे ड्रोन उड़ते देख ग्रामीणों में कौतूहल के साथ-साथ भय का माहौल भी उत्पन्न हुआ।

    स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। इसी प्रकार, कोतवाली थाना क्षेत्र के शकरमंडी क्षेत्र के चकहाता में भी ग्रामीणों ने ड्रोन उड़ता देखा। उड़ते हुए ड्रोन का वीडियो बनाकर ग्रामीण सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। ड्रोन को लेकर लोगों के बीच विभिन्न चर्चाएं हो रही हैं।

    ग्रामीणों का कहना है कि यह साधारण शादी-ब्याह में उपयोग होने वाला ड्रोन नहीं लगता, बल्कि यह बहुत ऊंचाई तक उड़ रहा है। ड्रोन किसने और क्यों उड़ाया, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल, ड्रोन के दिखने से ग्रामीणों के मन में अशांति है और किसी अनहोनी की आशंका से लोग भयभीत हैं।

    पुलिस अधीक्षक डा. कौस्तुभ ने बताया कि ड्रोन के संबंध में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में ड्रोन का सत्यापन किया गया है। संचालकों से शपथ पत्र लिया गया है और कहीं भी अवैध कागजात नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

    जांच के दौरान कुछ स्थानों पर खिलौने पाए गए, जबकि कुछ जगह केवल अफवाहें थीं, जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए। कुछ स्थानों पर ड्रोन भी दिखा है। यदि कोई ड्रोन उड़ता दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस या 112 नंबर पर सूचना दें। पुलिस पांच मिनट में मौके पर पहुंच जाएगी। रात एक से चार बजे तक पुलिस गश्त को सुदृढ़ किया गया है।

    इस घटना ने ग्रामीणों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। लोग जानना चाहते हैं कि यह ड्रोन किस उद्देश्य से उड़ाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

    ड्रोन की उपस्थिति ने न केवल ग्रामीणों में भय का संचार किया है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि तकनीकी उपकरणों का उपयोग किस प्रकार से समाज में चिंता का कारण बन सकता है। पुलिस प्रशासन की तत्परता से उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी।